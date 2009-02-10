حضور احزاب مایه نشاط سیاسی/ با بداخلاقی انتخاباتی برخورد می کنیم

صادق محصولی در فرودگاه خرم آباد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون حضور زودهنگام احزاب در جریان انتخابات ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: وزارت کشور از هر حرکتی که مبتنی بر قانون باشد استقبال می کند.

محصولی یادآور شد: در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ما از فعالیت احزاب در چهارچوب قانون حمایت و پشتیبانی می کنیم و حضور احزاب در انتخابات را حضور خوب و موثری می دانیم.

وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد تخریبها و بداخلاقی هایی از سوی برخی از احزاب دیده می شود که قانونی نیست، یادآور شد: وزارت کشور این بداخلاقی ها را نمی پذیرد و آنها را قبول ندارد.

این وزیر دولت نهم با توصیه به احزاب مبنی بر ضرورت رعایت اخلاق انتخاباتی، ابراز امیدواری کرد: همه احزاب در جریان دور دهم انتخابات ریاست جمهوری با توجه به منافع ملی و در چهارچوب قانون فعالیت کنند.

محصولی حضور احزاب در صحنه های سیاسی را مفید دانست و یادآور شد: امیدوارم در جریان انتخابات ریاست جمهوری با کوشش و تلاش احزاب در چهارچوب قانون شاهد نشاط سیاسی خوبی در عرصه و فضای انتخابات باشیم.

90 درصد پروژه های مصوب دولت در سفرهای دور اول اجرایی شده است

وی همچنین پیرامون روند پیشرفت مصوبات استانی در کشور با اشاره به آخرین ارزیابی ها از مصوبات دور اول سفر های استانی هیئت دولت در کشور، گفت: تاکنون 90 درصد پروژه های مصوب در دور اول سفر هیئت دولت اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: چهار ماه پیش بر اساس ارزیابی ها 72 درصد از مصوبات هیئت دولت در استان ها اجرایی شده بود.

وی یادآور شد: در حال حاضر احتمالا آمار اجرایی شدن مصوبات سفر اول هیئت دولت در استانها به حدود 90 درصد رسیده است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: لرستان در زمینه تحقق مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به این استان از میانگین کشوری یکی دو درصد بالاتر است.

محصولی سفرهای استانی را گامی مهم در راستای برنامه ریزی درست تر و توزیع مناسب منابع و اعتبارات دانست و یادآور شد: دولت در قالب شعار عدالت محوری اقدام به افزایش بودجه های عمرانی مناطق محروم در مقایسه با استانهای برخوردار کرد که این امر اولین بار توسط دولت نهم به مرحله اجرا رسید.

این وزیر دولت نهم با تاکید بر اینکه در بیشتر استانهای کشور تعداد زیادی از پروژه های دور اول عملیاتی شده است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در لرستان 91 درصد مصوبات دور اول سفر هیئت دولت در حال اجرا یا اجرایی شده است.

محصولی سفرهای دور دوم هیئت دولت را نیز مکمل سفرهای دور اول دانست و عنوان کرد: با توجه به شناسایی کمبودها و محدودیت مالی و منابع در دور اول سفر، دور دوم سفرهای با تجارب بیشتر شکل گرفت.