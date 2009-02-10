نامناسب بودن 80 درصد اماکن عمومی کرمان و سرگردانی معلولان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ارائه خدمات شهروندی حق همه مردم یک جامعه است که در این میان به دلیل برخی شرایط خاص جسمی باید برخی از خدمات به صورت ویژه در اختیار اقشار خاص قرار گیرد که در این میان افراد آسیب پذیر جامعه همچون معلولان، سالمندان، زنان باردار و کودکان جایگاه ویژه ای دارند اما با یک نگاه گذارا به ساختار شهری می توان به وضوح دید در اکثر ادارات دولتی و بانکها هیچ جایگاهی برای ارائه خدمات به این افراد دیده نشده است.

بر طبق ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان تمام دستگاههای دولتی موظف هستند ساختار ادارات را به گونه ای طراحی کنند که برای استفاده معلولان قابل استفاده باشد اما در شهر کرمان و با همکاری بهزیستی و شهرداری در سالهای اخیر تنها 5 درصد از ادارات و مکان های عمومی برای استفاده از معلولان ساماندهی شده است.

این درحالی است که به دلیل آمار بالای تصادفات و زلزله های بم و زرند و سقوط از نخیلات در جنوب استان کرمان آمار معلولان در کرمان نسبت به سایر استانهای کشور بیشتر است.

اما متاسفانه به دلیل نبود فرهنگ سازی در جامعه و نا آگاهی در بسیاری از اماکن عمومی شاهد عدم متناسب سازی ساختمان ها برای استفاده معلولان هستیم در حالیکه این افراد به دلیل شرایط جسمانی باید مورد توجه بیشتر از لحاظ خدمات رسانی قرار گیرند اما این فرهنگ جای خود را درجامعه ایرانی به نگاههای ترحم آمیز داده است که معلولان را از نظر روحی نیز تحت فشار قرار می دهد.

طبق آمار موجود 10 درصد از افراد هر جامعه دچار معلولیت های مختلف هستند که شش درصد از این تعداد با معلولیت های بارز مواجه شده اند و طبق این آمار در استان کرمان 270 هزار نفر معلول وجود دارند که از مشکلات عدم ساماندهی اماکن عمومی رنج می برند.

هر چند که با تحت پوشش قرار گرفتن 23 درصد معلولان در طرح های توانبخشی توانمندسازی این معلولان و بروز استعدادهای علمی و ورزشی این افراد در سالهای اخیر با تحولی بزرگ در بروز استعدادها مواجه شده است اما عدم تناسب ساختار شهری سد محکمی در زندگی عادی و روزمره این افراد است بطوریکه در انجام امور عادی و اداری روزمره محتاج کمک دیگران و در مواردی عابران و رهگذران می شوند.

در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که تعداد زیادی از معلولان به صورت مادرزادی دچار معلولیت نبوده اند و به دلیل بروز سوانح مختلف با مشکل معلولیت مواجه شده اند و امکان وقوع این مسئله برای همه افراد وجود دارد.

افراد کم توان یک جامعه نیز به معلولان آن جامعه خلاصه نمی شود بلکه سالمندان را نیز در بر می گیرد طبق استاندارد 7 درصد از جمعیت هر جامعه ای سالمند هستند و در استان کرمان نیز شاهد وجود 200 هزار سالمند هستیم و طبق نظر کارشناسان جمعیت استان کرمان به دلیل ساختار جمعیتی به سرعت به سمت سالمند شدن پیش می رود و بسیاری از خدمات شهری نیز به گونه ای ارائه می شود که حتی برای سالمندان نیز غیر قابل استفاده است.

رشد جمعیت در استان کرمان 1.8 درصد است درحالیکه رشد سالمندی در استان هشت درصد می باشد یعنی در آینده شاهد یک جامعه سالمند در کرمان خواهیم بود که احتیاج به خدمات مختلف شهری و اداری دارند.

در استان کرمان و حتی شهر کرمان بسیاری از ساختمانهای اداری از داشتن آسانسور بی بهره هستند و حتی در ورودی ادارات مسیر مخصوص معلولان نیز وجود ندارد در این میان و با توجه به پایلوت بودن استان کرمان درخصوص خدمات الکترونیک در آینده بسیاری از خدمات نیز توسط دفاتر دولت الکترونیک انجام می شود که این دفاتر نیز ساماندهی نشده اند و عابربانک ها نیز به دلیل قرار گرفتن در سردر ورودی بانکها معمولا دور از دسترس معلولان و افراد کم توان قرار گرفته اند.

وضعیت کنونی خدمات دهی شهری به معلولان این نکته را با توجه به قانون حمایت از معلولان به مسئولان گوشزد می کند که ساماندهی ساختار شهری کرمان متناسب با نیاز معلولان یکی از ضروریات این شهر است که با توجه به سرعت گرفتن مسائل عمرانی در استان کرمان باید با جدیت بیشتری مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به متناسب نبودن ساختار شهر کرمان برای خدمات رسانی به معلولان خواستار توجه بیشتر مسئولان در جهت متناسب سازی فضاهای شهری برای استفاده معلولان شد.

عباس صادق زاده گفت: افراد کم توان جامعه فقط شامل معلولان نمی شوند بلکه کودکان، سالمندان و زنان باردار نیز در شمار افراد کم توان محسوب می شوند که باید خدمات اداری و شهری به این افراد نیز ارائه شود.

وی افزود: طبق آمار 10 درصد از افراد هر جامعه دارای معلولیت هستند که 4 تا 6 درصد دارای معلولیت بارز هستند و در استان کرمان نیز روند افزایش سالمندان رو به افزایش است.

صادق زاده افزود: تلاشهای زیادی در جهت فرهنگسازی در خصوص متناسب سازی فضاهای شهری و اداری صورت پذیرفته است و درهمین راستا شورای متناسب سازی استان با حضور 18 نفر از مدیران کل تشکیل شده است اما عملا این مسئله از سوی مدیران جدی گرفته نمی شود و آنطور که باید در این خصوص سیاست گذاری نمی شود.

وی گفت: به عنوان مثال کدام شخص معلول می تواند از عابربانک های موجود استفاده کند و اکثرا ناچار به اعتماد به عابران هستند که احتمال سوء استفاده را درپی دارد و حتی برخی از این عابربانک ها برای استفاده سالمندان نیز مناسب نیست.

وی افزود: خوشبختانه شهرداری در ماههای اخیر همکاری لازم در خصوص عدم ارائه پایان ساخت به ساختمانهای جدیدی که متناسب سازی نشده اند دارد و الزام به متناسب سازی برای استفاده معلولان جدی گرفته شده است که این امر قابل تقدیر است.

صادق زاده افزود: در مجموع عدم تناسب شهر برای استفاده معلولان باعث شرمندگی است زیرا این قشر نیز باید از خدمات اداری و رفاهی استفاده کنند و این نکته را باید مدنظر داشته باشیم که هر لحظه ممکن است ما نیز دچار معلولیت شویم و یا حداقل به سن سالمندی خواهیم رسید.

وی با اشاره به قانون جامع حمایت از معلولان افزود: هر چند که قانون جامع حمایت از معلولان دارای نواقصی است اما می تواند به عنوان نقطه آغازی برای حمایت از معلولان محسوب شود.

صادق زاده گفت: مهمترین مورد در بحث متناسب سازی اماکن عمومی برای معلولان فرهنگسازی در جامعه و بین مسئولان است که باید به سرعت انجام شود.