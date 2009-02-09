میزان تولیدات زراعی آذربایجان غربی به بالای سه میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده عصر امروز در آیین تجلیل از کشاورزان نمونه استان افزود: تولیدات زراعی و باغی استان در 30 سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که تولیدات زراعی استان از یک میلیون و 780 هزار تن در سال 57 به سه میلیون و 500 هزار تن در سال 86 رسید.

وی ادامه داد: در بخش تولیدات باغی نیز، تولیدات استان از 300 هزار تن در سال 57 به یک میلیون و 300 هزار تن در سال گذشته رسیده که 200 درصد رشد نشان می دهد.

عبدالله زاده خاطرنشان کرد: استان در حال حاضر از نظر تولید عسل، آبزیان و سیب رتبه های اول کشور بوده و در این مدت بیش از سه هزار و 838 طرح تحقیقاتی در این بخش اجرا و به کارگیری شده است.

وی به اقدامات صورت گرفته در بخش کشاورزی در 30 سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از زیرساختها برای توسعه این بخش آماده است و این نشان دهنده توجه ویژه نظام اسلامی به توسعه روستاها است.

عبدالله زاده از افتتاح 66 پروژه در بخش کشاورزی در ایام مبارک دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: این تعداد پروژه با اعبتاری بالغ بر 148 میلیارد و 296 میلیون ریال در شهرستانهای مختلف استان به بهره برداری رسیدند.

وی اضافه کرد: از این میزان اعتبار، 73 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت شده و برای 337 نفر زمینه اشتغال فراهم و 83 هزار و 515 خانوار نیز از مزایای این طرح ها بهره مند می شوند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی نیز در این آیین با تشریح گوشه ای از اقدامات استکبار جهانی برای تسلط در منطقه خاورمیانه گفت: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا قصد دارند که کشورمان را از منطقه خاورمیانه حذف کنند و در این راستا از هیچ توطئه ای فروگذار نمی کنند.

محسن شکرنیا با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران قدرتمندترین کشور خاورمیانه است، افزود: با دستیابی ایران به فناوری هسته ای و همچنین پرتاب ماهواره امید به فضا، هراس دشمنان از ایران بیشتر شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی با اشاره به اینکه کشورهای غربی انقلاب اسلامی ایران و مسیر حرکت آن را درک نکرده اند گفت: انقلاب ما ریشه در قرآن و معنویت دارد و به همین دلیل از سایر انقلابات جهان متمایز است.

شکرنیا با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلاب فرهنگی و ارزش ها بوده، افزود: ارزشی و ولایی بودن انقلاب ایران سبب شده در دل های مردم جهان تأثیرگذار باشد.

در این مراسم از کشاورزان نمونه و فعالان بخش کشاورزی که در جشنواره رسانه های آموزش و ترویجی و جشنواره عسل رتبه های اول را کسب کرده بودند تجلیل شد.