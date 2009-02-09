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۲۱ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۴۷

30 سال سربلندی - 116/

میزان تولیدات زراعی آذربایجان غربی به بالای سه میلیون تن رسید

میزان تولیدات زراعی آذربایجان غربی به بالای سه میلیون تن رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: میزان تولید محصولات کشاورزی استان در طول سی سال گذشته از یک میلیون تن به بالای سه میلیون تن افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده عصر امروز در آیین تجلیل از کشاورزان نمونه استان افزود: تولیدات زراعی و باغی استان در 30 سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که تولیدات زراعی استان از یک میلیون و 780 هزار تن در سال 57 به سه میلیون و 500 هزار تن در سال 86 رسید.

وی ادامه داد: در بخش تولیدات باغی نیز، تولیدات استان از 300 هزار تن در سال 57 به یک میلیون و 300 هزار تن در سال گذشته رسیده که 200 درصد رشد نشان می دهد.

عبدالله زاده خاطرنشان کرد: استان در حال حاضر از نظر تولید عسل، آبزیان و سیب رتبه های اول کشور بوده و در این مدت بیش از سه هزار و 838 طرح تحقیقاتی در این بخش اجرا و به کارگیری شده است.

وی به اقدامات صورت گرفته در بخش کشاورزی در 30 سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از زیرساختها برای توسعه این بخش آماده است و این نشان دهنده توجه ویژه نظام اسلامی به توسعه روستاها است.

عبدالله زاده از افتتاح 66 پروژه در بخش کشاورزی در ایام مبارک دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: این تعداد پروژه با اعبتاری بالغ بر 148 میلیارد و 296 میلیون ریال در شهرستانهای مختلف استان به بهره برداری رسیدند.

وی اضافه کرد: از این میزان اعتبار، 73 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت شده و برای 337 نفر زمینه اشتغال فراهم و 83 هزار و 515 خانوار نیز از مزایای این طرح ها بهره مند می شوند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی نیز در این آیین با تشریح گوشه ای از اقدامات استکبار جهانی برای تسلط در منطقه خاورمیانه گفت: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا قصد دارند که کشورمان را از منطقه خاورمیانه حذف کنند و در این راستا از هیچ توطئه ای فروگذار نمی کنند.

محسن شکرنیا با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران قدرتمندترین کشور خاورمیانه است، افزود: با دستیابی ایران به فناوری هسته ای و همچنین پرتاب ماهواره امید به فضا، هراس دشمنان از ایران بیشتر شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی با اشاره به اینکه کشورهای غربی انقلاب اسلامی ایران و مسیر حرکت آن را درک نکرده اند گفت: انقلاب ما ریشه در قرآن و معنویت دارد و به همین دلیل از سایر انقلابات جهان متمایز است.

شکرنیا با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلاب فرهنگی و ارزش ها بوده، افزود: ارزشی و ولایی بودن انقلاب ایران سبب شده در دل های مردم جهان تأثیرگذار باشد.

در این مراسم از کشاورزان نمونه و فعالان بخش کشاورزی که در جشنواره رسانه های آموزش و ترویجی و جشنواره عسل رتبه های اول را کسب کرده بودند تجلیل شد.

کد مطلب 832039

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