ثبت آثار تاريخي مكانيزه شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"، اين سيستم در حال حاضر فقط در شوراي مركزي ثبت مورد استفاده قرار مي گيرد .

ميراث فرهنگي استانها نيز به سيستم رايانه اي مجهز شده اند اما هنوز امكان بهره برداري از آنها وجود ندارد چرا كه اين امر مستلزم آموزش ويژه كاركنان بخش ثبت آثار در استانهاي مختلف است .

ثبت سريع ميراث فرهنگي و طبيعي كشور در فهرست آثار ملي ، از برنامه هايي است كه براي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيش بيني شده است .

در ساختار سازمان جديد ، بخشي در" معاونت حفاظت فني" يكي از پنج معاونت تشكيل دهنده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، در راستاي ثبت ملي بيش از 1 ميليون و 200 هزار اثر غير منقول ، 1 ميليون بنا و مجموعه تاريخي و همچنين 200 هزار تپه در سراسر كشور فعاليت خواهد كرد .

از آنجا كه ثبت ملي آثار ، زمينه حفاظت و نگهداري مطلوبتر را فراهم مي آورد ، سرعت بخشيدن به اين مقوله از برنامه هاي پيش بيني شده براي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است .

تاكنون بيش از 11 هزار اثر در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است كه در مقايسه با داشته هاي تاريخي - فرهنگي ، بسيار ناچيز است ، براي رسيدن به حد مطلوب و تحت حفاظت گرفتن آثار وبناهاي تاريخي ، بكارگيري شيوه هايي در راستاي سرعت بخشيدن به روند ثبت بسيار ضروري است . رايانه اي شدن شيوه ثبت و امكان دريافت اطلاعات آثار و بناهاي تاريخي از طريق اينترنت و رسيدگي سريع به آنها ، به همين منظور صورت گرفته است .

کد مطلب 83204