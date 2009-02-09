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۲۱ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۳

144واحد استیجاری در بروجرد به بهره برداری رسید

144واحد استیجاری در بروجرد به بهره برداری رسید

خرم آباد - خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه فجر 144 واحد مسکونی استیجاری در مجتمع 81 هکتاری شهرستان بروجرد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان عصر امروز در مراسم افتتاح این واحد های مسکونی به خبرنگار مهر در این شهرستان گفت: این تعداد واحد مسکونی در قالب 9 بلوک 4 طبقه و با اسکلت فلزی بنا شده اند.

احمدرضا غلامی با بیان اینکه تعدادی از این واحد ها در اختیار زوج های جوان، زنان سرپرست خانوار و جانبازان قرار گرفته است، عنوان کرد: این تعداد واحد مسکونی در زمینی به زیربنای 8 هزار و 500 مترمربع احداث شده است.

وی تصریح کرد: برای ساخت مجتمع 144 واحدی بروجرد اعتباری بالغ بر 27 میلیارد و 455 میلیون ریال هزینه شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان مساحت هر واحد از این مجتمع را 57 مترمربع عنوان کرد و افزود: هزینه احداث هر واحد مسکونی از این مجتمع بالغ بر 240 میلیون ریال بوده که 30 درصد هزینه ساخت به صورت نقد و مابقی به صورت اجاره 15 ساله با نرخ سود 5 درصد واگذار شده است.

غلامی ضمن تشریح مراحل آماده سازی زمین های این مجتمع، یادآور شد: برای آماده سازی این مجتمع اعتباری بالغ بر 32 هزار میلیون ریال صرف شده است.

کد مطلب 832087

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