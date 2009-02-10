عملیات اجرایی 32 پروژه عمرانی و فرهنگی در شاهرود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، فرماندار شاهرود بعد از ظهر امروز در حاشیه افتتاح استخر سرپوشیده بانوان شاهرود به خبرنگار مهر گفت: این طرحها با اعتبار 774 میلیارد و 275 میلیون ریال اجرا می شود.
مجتبی رحیمی افزود: احداث بیمارستان 160 تختخوابی فاطمیه شاهرود، احداث خوابگاه 250 نفره، سالن ورزشی، احداث مجتمع نمایشگاهی فرهنگی، بهسازی و اصلاح معابر روستایی، احداث ساختمان مرکز رشد پارک علم و فناوری، مجتمع دامپروری بسطام و مجن، احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز جنوب شاهرود و احداث ورزشگاه 15 هزار نفری و احداث پستهای برق کالپوش و شاهرود از این پروژه ها است.
استخر سرپوشیده بانوان شاهرود همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر استخر سرپوشیده بانوان شاهرود با حضور استاندار و مدیر کل تربیت بدنی استان و مسئولان شهرستان شاهرود افتتاح شد.
این استخر با ابعاد با زیر بنای 1400مترمربع با اعتبار520 میلیون تومان ساخته شده است که شامل استخر، سونا، سونای خشک و سالن بدنسازی است.
همچنین امروز ایستگاه سینوپتیک هواشناسی شاهرود که به سامانه های باران نگاراتوماتیک، بادنمای دیجیتال، سایکرومتر و بادنگار است به بهره برداری رسید.
در آینده نزدیک با راه اندازی ایستگاه خودکار مجهز به دستگاه وی ست (vsat) این ایستگاه به صورت دیجیتالی فعالیت خواهد کرد.
ایستگاه فوق با اعتبار 700 میلیون ریال و در زمینی به مساحت هشت هزار و 100 مترمربع و در240 متر مربع زیربنا احداث شده است.
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