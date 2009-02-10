عملیات اجرایی 32 پروژه عمرانی و فرهنگی در شاهرود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، فرماندار شاهرود بعد از ظهر امروز در حاشیه افتتاح استخر سرپوشیده بانوان شاهرود به خبرنگار مهر گفت: این طرحها با اعتبار 774 میلیارد و 275 میلیون ریال اجرا می شود .

مجتبی رحیمی افزود: احداث بیمارستان 160 تختخوابی فاطمیه شاهرود، احداث خوابگاه 250 نفره، سالن ورزشی، احداث مجتمع نمایشگاهی فرهنگی، بهسازی و اصلاح معابر روستایی، احداث ساختمان مرکز رشد پارک علم و فناوری، مجتمع دامپروری بسطام و مجن، احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز جنوب شاهرود و احداث ورزشگاه 15 هزار نفری و احداث پستهای برق کالپوش و شاهرود از این پروژه ها است.

استخر سرپوشیده بانوان شاهرود همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر استخر سرپوشیده بانوان شاهرود با حضور استاندار و مدیر کل تربیت بدنی استان و مسئولان شهرستان شاهرود افتتاح شد.

این استخر با ابعاد با زیر بنای 1400مترمربع با اعتبار520 میلیون تومان ساخته شده است که شامل استخر، سونا، سونای خشک و سالن بدنسازی است .

همچنین امروز ایستگاه سینوپتیک هواشناسی شاهرود که به سامانه های باران نگاراتوماتیک، بادنمای دیجیتال، سایکرومتر و بادنگار است به بهره برداری رسید.

در آینده نزدیک با راه اندازی ایستگاه خودکار مجهز به دستگاه وی ست (vsat) این ایستگاه به صورت دیجیتالی فعالیت خواهد کرد .