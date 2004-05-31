آنتي وار :جرج بوش فقط قطع نامه تصويب مي كند؛ هيچ متحد واقعي وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر وبه نقل ازپايگاه اينترنتي آنتي وار، زماني كه جرج بوش رييس جمهور آمريكا قائله جنگ در برابر تروريسم را به راه انداخت و متعهد شد كه كشورهايي همچون كره شمالي، ايران و عراق را از توسعه سلاح هاي شيميايي، بيولوژيكي و هسته اي بازدارد، زماني بود كه ايران و عراق هر دو سلاح هاي شيميايي خود را تا حدي توسعه داده بودند و در جنگ ايران و عراق بر ضد هم از آن استفاده مي كردند. پس از جنگ خليج فارس آژانس انرژي اتمي دريافت كه عراق سلاح هاي هسته اي خود را در حالي كه پيمان ان پي تي را امضا كرده بود، افزايش داده است. اين كشور از اين قانون سوء استفاده كرده بود كه آژانس فقط از سايت هاي "ذكر شده " بازرسي مي كرد.

البته يكي از شرط هاي آتش بس در خليج فارس اين بود كه عراق مي بايست تمام سلاح هاي شيميايي خود را تحت نظارت سازمان ملل و باقي مانده تلاش هاي خود براي ساخت سلاح هاي اتمي را تحت نظارت آژانس به طور كامل تخريب نمايد.

علاوه براين، آژانس پس از اتمام جنگ خليج فارس پروتكل الحاقي ان پي تي را بنيان نهاد كه همه كشورهاي عضو ان پي تي مي بايست ان را امضا نمايند. با تصويب اين پروتكل بازرسي هاي آژانس كه تا آن زمان فقط بر مسائل كمي متمركز بود، كيفيت را نيز مورد توجه قرار داد.

از آن پس آژانس توانست تصوير كاملي از فعاليت هاي هسته اي كشورهاي امضا كننده ان پي تي و همچنين واردات و صادرات آنها به دست آورد. اين پروتكل همچنين به آژانس امكان مي داد كه همه تجهيزات اعم از ذكر شده يا نشده را مورد بازرسي قرار دهد.

زماني كه بوش اعلام جنگ كرد نه ايران و نه كره شمالي پروتكل الحاقي را امضا نكرده بودند و عراق نيز به لطف آتش بس كويت، اين پروتكل را پذيرفته بود.همين امر مسئله بزرگي را براي "نئو ديوانگان" ايجاد كرد.



به لطف باب وود وارد، ما فهميديم كه بوش از مدت ها قبل بر طرح اشغال عراق كارمي كرده است. از طرف ديگرهمانطور كه همه مي دانند، تنها دليل بوش براي حمله به عراق وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق و ارائه آنها به تروريست ها بود.

حال نئو ديوانگان ( محافظه كاران جديد) بايد چه كار كنند؟

نخست به آژانس انرژي اتمي حمله كردند و البرادعي را يك دروغگو و يا بدتر از آن خواندند و به رسانه ها گفتند كه صدام حسين اگر باقي مي ماند، در چند ماه داراي سلاح هاي هسته اي مي شد و آن را به تروريست ها مي داد.

به هر حال چند روز پس از اين ادعاها جنگ عراق شروع شد.

از شانس بد نئوديوانگان ، افكار عمومي جهان خيلي زود فهميدند كه آژانس و پادمان هاي امنيتي آن كاملا موثر بوده اند و البرادعي دروغگو نبوده است. هيچ تلاشي براي كمك به عراق براي پنهان كردن سلاح هاي هسته اي در كار نبوده است. هيچ تلاشي.



كره شمالي درهمان آغاز روزهاي جنگ از ان پي تي بيرون آمد و تلاش خود را به راحتي و به دور از نظارت آژانس براي كسب سلاح هاي هسته اي از سر گرفت. به هر حال خيلي زود كره اي ها سلاح هاي اتمي خواهند داشت كه به راحتي مي توانند انها را در دسترس تروريست ها قرار دهند.

زماني كه چند ماه پس از جنگ عراق، ايران اعلام كرد كه براي امضاي پروتكل گفتگو مي كند و آن را امضا مي كند باز هم براي نئو محافظه كاران بد شد.

نئو ديوانگان چه كار ي مي توانستند انجام دهند؟

در حالي كه كره شمالي آرام به ساخت سلا ح هاي هسته اي مشغول بود، آمريكا تمام توان خود را به كارگرفته بود تا عراق را سركوب كند و همين امرتعجب تمام جهان را برانگيخته بود.

آنها نيرويي نداشتند تا به ايران سرازير كنند.

هم اكنون قطع نامه 398 كنگره آمريكا را باز بيني مي كنيم:

از همه كشورهاي عضو ان پي تي از جمله آمريكا مي خواهيم كه همه امكانات خود را به كار گيرند تا ايران را از دست يابي به سلاح هاي اتمي باز دارند و هر گونه همكاري با ايران در زمينه مذكور را قطع نمايند تا زماني كه پادمان امنيتي آژانس به طور كامل در ايران اجرا شود و اين كشور به تمام تعهدات پروتكل الحاقي عمل نمايد.

و حالا بايد ببينيم آيا ايران واقعا در عمل كردن به تعهدات پروتكل الحاقي دچار ضعف بوده است. چطور؟

بندهاي اقتصادي قطع نامه 398 كنگره را هم بازبيني مي كنيم:

از ژاپن مي خواهيم كه روابط تجاري در حوزه نفت آزادگان را با ايران قطع نمايد.

از فرانسه و مالزي مي خواهيم كه همكاري هاي تجاري مربوط به گاز طبيعي را مسكوت نمايند.

از همه كشوها مي خواهيم كه از سرمايه گذاري تجاري درايران خودداري كنند

و همچنين از رييس جمهور مي خواهيم كه ايران و ليبي را درباره همكاري هاي تجاري مورد فشار قرار دهد

ما به خوبي مي بينيم كه آمريكا براي مبارزه با تروريسم جنگي اقتصادي را در پيش گرفته است. ما هفته پيش شاهد بوديم كه اسپانيا توافق نامه اي در زمينه همكاري هاي اقتصادي براي محصولات متعددي مثل نساجي، صيد، كشاورزي، توريسم و ديگر زمينه ها با ايران منعقد كرد و باز هم سياست هاي جنگ طلبانه نئومحافظه كاران شكست خورد.

و اين شركت اسپاينا در جنگ عليه تروريسم بوش است و گويي بوش اين بار هم جنگ را باخته است.







