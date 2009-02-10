ایران یکی از شکوفاترین سیستم های اقتصادی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، هادی مقدسی عصر امروز در مراسم الحاق روستای جهان آباد به عنوان ناحیه شهری، اظهار داشت: تنها کشوری که بدون دغدغه به سیستم های اقتصادی دنیا ترقی خود را ادامه می دهد نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی علت عدم تاثیر پذیری اقتصاد ایران از دیگر اقتصادها را تحریم های اعمال شده توسط ابرقدرت ها علیه ایران دانست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، خاطر نشان کرد: در پیروزی انقلاب اسلامی سه رکن حکومت قرآن، اسلام و رهبری امام راحل و اتحاد ملت ایران دست به دست هم دادند تا مردم با دست خالی به پیروزی برسند.

مقدسی ایران امروز را ملتی مقتدر و سرافراز در دنیا خواند و افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران مستقل ترین و مقتدر ترین ملت دنیا محسوب شده و در منطقه حرف اول را می زند.

استاندار لرستان نیز در ادامه این مراسم وحدت و همدلی را رمز پیروزی انقلاب اسلامی دانست و بیان داشت: اتحاد مردم ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی از دیگر عرصه هایی بود که موجب اقتدار و پیروزی ملت ایران شد.

سید حسین صابری همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی گلزار شهدای روستای جهان آباد بروجرد، یادآور شد: یکی از دلایلی که موجب مخالفت شهرداریها با الحاق روستاها به شهر می شود مشکلاتی است که در نتیجه گسترش شهرها به وجود می آید.

وی خاطر نشان کرد: روستای جهان آباد شهرستان بروجرد دارای جمعیتی بالغ بر 5 هزار نفر است که به محدوده خدمات رسانی شهرداری الحاق شد.