شرح حال دو شاعر انقلاب اسلامي در ماهنامه " عروس هنر "

به گزارش خبرگزاري " مهر" در شماره 29 و 30 ( فروردين و ارديبهشت 83 ) عروس هنر كه دريك شماره تلفيق شده اند ، مطالب مختلف متنوعي براي بانوان به چشم مي خورد.

آشنايي با فرهنگسراي هنر ، زنان ايراني در دوران پيش از تاريخ ، زن در سينماي امروز ايران و ... از جمله مطالبي است كه در تازه ترين شماره ماهنامه عروس هنر مي خوانيم.

همچنين شرح حال و معرفي آثار دو شاعر فقيد و بلند آوازه انقلاب اسلامي ؛ نصرالله مرداني و سيد حسن حسيني از مطالبي است كه در اين شماره ماهنامه عروس هنر مورد استفاده قرار گرفته است ، گفتني است كه آخرين مصاحبه " خبرگزاري مهر " با زنده ياد نصرالله مرداني در اين ماهنامه درج شده است.

عروس هنر 4000 هزار ريال قيمت دارد.