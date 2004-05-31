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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۳۹

شرح حال دو شاعر انقلاب اسلامي در ماهنامه " عروس هنر "

تازه ترين شماره ماهنامه عروس هنر - ويژه بانوان ايراني ، به صاحب امتيازي حوزه هنري منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" در شماره 29 و 30 (  فروردين و ارديبهشت 83 ) عروس هنر كه دريك شماره تلفيق شده اند ، مطالب مختلف متنوعي براي بانوان به چشم مي خورد.
آشنايي با فرهنگسراي هنر ، زنان ايراني در دوران پيش از تاريخ ، زن در سينماي امروز ايران و ... از جمله مطالبي است كه در تازه ترين شماره ماهنامه عروس هنر مي خوانيم.
همچنين شرح حال و معرفي آثار دو شاعر فقيد و بلند آوازه انقلاب اسلامي ؛ نصرالله مرداني و سيد حسن حسيني از مطالبي است كه در اين شماره ماهنامه عروس هنر مورد استفاده قرار گرفته است ، گفتني است كه آخرين مصاحبه " خبرگزاري مهر " با زنده ياد نصرالله مرداني در اين ماهنامه درج شده است.
عروس هنر 4000 هزار ريال قيمت دارد.

کد مطلب 83211

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