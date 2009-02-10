ترویج فرهنگ اسلامی در مراکز دانشگاهی نیازمند تدبیر جدی تر است

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین در این گرد همایی که در آستانه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تعامل و همکاری نزدیک دانشگاه و حوزه را موجب رشد بهتر علم و دانش در مراکز آموزش عالی دانست و افزود: مسئولان فرهنگی در محیطهای علمی باید طوری عمل کنند که مخاطبان آنها را از خود بدانند و به توصیه و نصایح آنها توجه کنند.

امام جمعه قزوین توسعه فضاهای آموزشی را در رشد شاخصهای علمی کشور موثر عنوان کرد و اظهار داشت: توسعه دانشگاهها اگر با اخلاق گرایی همراه شود منجر به رسیدن به اهداف عالی و رشد علمی و معنوی کشور می شود.

در ادامه مرتضی موی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در گزارشی با اشاره به دستاوردهای علمی و پژوهشی این دانشگاه گفت : بینش والای امام راحل در شکل گیری دانشگاه آزاد اسلامی بیانگر ژرف نگری و آینده نگری ایشان بود و امروز فارغ التحصیل شدن میلیونها نفراز طالبان علم و موفقیتهای بزرگ علمی و پژوهشی در میادین بین المللی و داخلی و تربیت نیروهای متخصص در رشته های مختلف بخشی از برکات دور اندیش امام راحل است.

مدیر برتر دانشگاههای آزاد اسلامی کشور در سال 87 در ادامه سخنان خود گسترش فضاهای علمی را پاسخگویی به نیاز روز افزون علم آموزان کشور عنوان کرد و اضافه کرد : مراکز علمی غیر انتفاعی هم در توسعه پژوهشی و علمی کشور نقش موثری ایفا کرده و می کنند.

در پایان این گردهمایی شرکت کنندگان از قسمتهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دیدن کردند و با پیشرفتهای این واحد آشنا شدند.