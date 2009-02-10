آبزی پروری گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، وحید زارع عصر دوشنبه در جلسه مشترک فرماندار آبیک و بهره برداران مجتمع آبزی پروری خوزنان این شهرستان گفت : تولید آب در مزارع پرورش ماهی قبل از استفاده در کشاورزی سبب افزایش راندمان تولید و کاهش کودهای شیمیایی می‌شود .

وی افزود: واحدهای تولیدی آبزیان نباید نگران بازار مصرف باشند، زیرا به میزان عرضه محصول تقاضا هم وجود دارد .

رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به ضرورت حل مشکلات آبزی‌پروران در نقاط مختلف کشور به ویژه مجتمع خوزنان آبیک خاطرنشان کرد: در کنار تولید ماهی ، باید به افزایش راندمان و بهره‌وری در کار نیز توجه کرد.

زارع اظهار امیدواری کرد: با همفکری مسئولان جهاد کشاورزی و استانداری قزوین مشکل اعضای تعاونی مجتمع پرورش آبزیان خوزنان حل شود .

شکرالله طاهری فرماندار آبیک هم در این نشست گفت: خوشبختانه با توجه به آب موجود در پشت سد طالقان در سال‌های اخیر بخش شیلات در این شهرستان رشد خوبی داشته و در توسعه شیلات در منطقه موثر بوده است و با اجرای طرحهای عمرانی و تولیدی می توان از ظرفیت‌های موجود استفاده بیشتری کرد.

در ادامه بهره‌برداری از سه طرح عمرانی و تولیدی جهاد کشاورزی قزوین با حضور رئیس شیلات کشور آغاز شد،

این طرح‌ها شامل یک واحد دامداری شیری درروستای همت آباد قزوین به ظرفیت 500 راس دام مولد با تولید روزانه 5/3 تن شیر، کانال انتقال آب کشاورزی روستای شترک به طول هزار و 700 متر با زیر پوشش قرار دادن 300 هکتار زمین کشاورزی و یک واحد استخر پروش ماهی در شهرستان بوئین زهرا به وسعت 2 هزار و 500 متر مربع است .

برای اجرای این طرح‌ها بیش از 29 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبارات دولتی و بخش خصوصی هزینه شده است که از این میزان اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و هفت میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات بنگاه‌های زود بازده اقتصادی تامین شده است .