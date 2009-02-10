باید برتری کره جنوبی را خنثی کنیم/کره ای ها همیشه فریبنده بازی می کنند

اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی اش از دیدار ایران و کره جنوبی گفت: کره ای ها مختصات بازی خاصی دارند که کلیشه ای شده است، اما قدرت از سرعت آنها بیشتر اهمیت دارد. ضمن اینکه آنها علاقه وحشتناکی به نفوذ از کناره ها دارند، مهمترین موضوعی که تیم ملی در بازی های گذشته بارها از آن ضربه خورده است. مطئنا اگر بتوانیم این برتری کره ای را خنثی کنیم، می توانیم در این دیدار سرنوشت ساز نتیجه دلخواه را کسب کنیم.

وی ادامه داد: اگر شکل بازی تیم ایران همانند بازی های پیشین باشد، دفاع ایران برابر این برتری کره های مغلوب می شود. ضمن اینکه اگر نتوانیم مشکل تیم در کناره ها را برطرف کنیم با توجه به سیستم 3-3-4 کره ای ها، مقابل آنها شکست خواهیم خورد.

مدرس AFC با بیان اینکه به عنوان یک ایرانی امیدوار است تیم ملی برابر کره پیروز شود، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم قدرت روحی - روانی کره ای ها را تضعیف کنیم، دچار مشکل می شوند و از نظر فیزیکی و درک تاکتیکی دچار افت خواهند شد.

وی در این خصوص اضافه کرد: البته کره ای ها همیشه فریبنده بازی می کنند و نمی توانیم نوع بازی آنها برابر سوریه یا بحرین را ملاک عملکردشان در این بازی قرار دهیم. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم برای آنها نه مسابقات آسیایی اهمیت دارد و نه جام ملتها، هچنین آنها همیشه از بازی های مقدماتی جام جهانی به عنوان بازی تدارکاتی و برای موفقیت در مسابقات جهانی سود می برند، پس نمی توان با توجه به بازی های گذشته نوع بازی آنها را در دیدار بعدی ارزیابی کرد.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی تصریح کرد: فوتبال کره جنوبی بعد از جام جهانی 2002 یک دگردیسی بزرگ در خود ایجاد کرد و تغییر نسل داد. نوع عملکرد این نسل غیر قابل پیش بینی است، ضمن اینکه ممکن است این موضوع عاملی برای کاهش قدرت بازی آنها شود. البته نسل جدید آنها بسیار مرتب، منظم و با انضباط در زمین بازی می کنند که قطعا می توان با بازی فانتری نفراتی همچون مسعود شجاعی و ... نظم تیمی آنها را برای رسیدن به موفقیت به هم بزنیم.

وی با بیان اینکه باید در این دیدار فاصله دفاع و دروازه بان ایران کم باشد، اظهار داشت: دروازه بان ایران در این مسابقه باید یک سوپر سوئیپر باشد و پوشش بسیارخوبی به خط دفاع دهد زیرا با توجه به حرکات ترکیبی و سرعتی تیم کره این فاصله امکان را بوجود می آورد که بازیکنان حریف با دروازه بان ایران تک به تک شوند.

مدرس AFC در مورد خلا موجود در پل ارتباط دهنده بین خط دفاع و هافبک تیم ملی تاکید کرد: علی دایی به این موضوع که بهترین دفاع حمله است، علاقه خاصی دارد و همیشه تیمش را هجومی چیند تا بتواند در مواقع لازم حریف را غافلگیر کند اما کره ای ها به خوبی با این روش آشنا هستند و اینگونه نمی توان نظم تیمی آنها را به هم زد، مگر اینکه در این دیدار خلاقیت های بازیکنان ایران در اوج باشد.

وی افزود: زارع برای این دیدار می تواند مهره کارسازی در کنار نکونام باشد ولی دایی به نوع بازی کریم باقری علاقه خاصی دارد زیرا به هجومی شدن تیمش بیشتر کمک می کند.

پورنعمت در پایان گفت: کادرفنی تیم ملی نباید فراموش در صورتیکه تیم ملی در این دیداراز حریف پیش بیفتد، تیم ایران به دو هافبک دفاعی نیازمند می شود تا فضاهای بازیسازی در فضای مقابل مدافعان ایران را از هافبک های طراح حریف گرفته شود.