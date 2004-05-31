همايون شاهرخي درمراسم تحويل جام قهرماني رقابتهاي جام ملتهاي آسيا شركت كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مراسم همايون شاهرخي مديرفني تيم ملي فوتبال كشورمان بعنوان نماينده ايران حضورداشت. در مراسم فوق علاوه برمسوولان كنفدراسيون فوتبال آسيا نمايندگان تيمهاى شركت كننده درمرحله نهايي رقابتهاى جام ملتهاى آسيا درچين نيزحضورداشتند.

جام قهرماني رقابتهاي جام ملتهاي آسيا توسط پيترولاپان دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا به مسوولان برگزاركننده اين رقابتها تحويل داده شد. دركناراين مراسم مسوولان كنفدراسيون فوتبال آسيا ونمايندگان تيمهاي حاضردررقابتهاي اين دوره به بررسي آخرين امكانات وشرايط چيني ها پرداختند. همايون شاهرخي مديرفني تيم ملي فوتبال كشورمان امروزپس ازپايان اين مراسم راهي شهر "چونگ چينگ " خواهد شد تاازنزديك امكانات وشرايط اين شهرازجمله محل اسكان وتمرين تيم ملي فوتبال ايران راارزيابي كند.

مسابقات فوتبال جام ملتهاى آسيا ازروز27 تيرماه سال جارى درچين برگزارخواهد شد.