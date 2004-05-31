هيچ نقشي در انتخاب رهبران عراق ندارم

به گزارش خبرگزاري مهر، الجزيره اعلام كرد:عضو شوراي حكومت انتقالي عراق درگفتگو با شبكه" اي بي سي "آمريكا گفته است : طبق قانون اداره كشورعراق، حكومت جديد بايد ازطريق مشورتهاي فشرده همه طيف هاي جامعه عراقي تشكيل شود .

ازپاچه چي سوال شد آيا براي پست نخست وزيري انتخاب شديد، وي از پاسخ دادن به اين سوال به طورمستقيم خودداري كرد و گفت : ما تا فردا (امروز) منتظرخواهيم ماند.

درهمين حال"حميد الكفائي" سخنگوي شوراي حكومت انتقالي عراق گفت: وزيران دفاع و كشور يعني"علي علاوي" و"سميرالصميدعي " درحكومت جديد با حفظ سمت باقي خواهند ماند.

شوراي حكومت انتقالي عراق جمعه گذشته" اياد علاوي" را براي منصب نخست وزيرعراقي انتخاب كرد اما اخضرابراهيمي نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل متحد درعراق در اين باره مواضع گوناگوني تاكنون داشته است.

اين درحالي است كه محمود عثمان يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق اعلام كرد: نشست امروزاين شورا براي تعيين پست رياست جمهوري عراق به فردا موكول شد .

وي تصريح كرد: " تمام اعضاي شوراي انتقالي موافق برگزاري امروز اين نشست بودند اما آمريكاييها خواستار به تعويق افتادن اين جلسه شدند تا بتوانند بعضي مسائل رابه نفع خود آماده كنند. اما تمام اعضاي اين شورا خواستار به پايان رسيدن امروز اين مبحث بودند.

وي درخصوص انتخاب معاونان رئيس جمهوري گفت : به دليل وجود دوكانديداي شيعه به نام هاي " ابراهيم جعفري" رئيس حزب الدعوه و "عادل عبدالمهدي "عضو مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق براي اين مناصب، نشست مذكوربه فراد موكول شد .