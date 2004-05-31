احتمال حضور اما تورمن درفيلم چهارفرد شگفت انگيز قوت يافت

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه درفيلم " چهارفرد شگفت انگيز" درنقش " سو استورم" ظاهرمي شود.اين اثربراساس يك داستان كمدي با همين نام جلودوربين مي رود وبه احتمال بسياردرماه جولاي سال 2005 به نمايش درمي آيد.

" تيم استوري"، كارگردان فيلم پرفروش " آرايشگر" ساخت اين اثررا برعهده دارد وفيلمبرداري را ازماه آگوست در ونكوورآغازمي كند.

" چهارفرد شگفت انگيز" درزمره محبوب ترين كتابهاي كمدي جهان جاي دارد وازحضورفوق قهرمانهاي بسياري سود مي جويد.با اين وجود آنها مانند مرد عنكبوتي براي احقاق حق تلاش نمي كنند بلكه اكتشافات فضايي را درمحوريت كارهايشان دارند.

ازديگرهنرپيشگاني كه به احتمال بسياردراين اثربه ايفاي نقش مي پردازد مي توان به " برندان فريزر" بازيگرمطرح فيلمهاي " موميايي "، " بازگشت موميايي "،" گيج ومبهوت " و"آمريكايي خاموش " اشاره كرد.

" تورمن " تا به حال فيلمهايي چون " تحليل نهايي "،" داستان عاميانه "،" بتمن ورابين " ، " نوار" و" دستمزد پرداختي " را دركارنامه هنري اش ثبت كرده است.

ازجمله پروژه هاي آينده اين هنرپيشه مي توان به آثاري چون " خونسرد باش " و" همسرتصادفي " اشاره كرد.