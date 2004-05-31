تعيين 1100 نقطه امن براي شهروندان تهراني

به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري "مهر" ، مهندس يگانه گفت: اين پروژه در قالب يك طرح مطالعاتي و بر اساس مشخصه هاي استاندارد تعيين و به مناطق مختلف شهرداري دستور داده شده ، نسبت به تعبيه امكانات و تجهيزات مورد نياز در اين قبيل مكانها اقدام كنند.

وي افزود: به همين منظور 1100 نقطه مشخص براي اسكان موقت شهروندان در صورت وقوع احتمالي زلزله در تهران از بين پاركها و زمين هاي باير انتخاب شده و به عنوان نقاط امن تعيين گرديده اند.

وي گفت: در حال حاضر فاز دوم اين پروژه با هدف چگونگي امداد رساني و دپو كردن امكانات و تجهيزات مورد نياز شهروندان به هنگام حضور در اين نقاط دنبال مي شود.

يگانه افزود: اين طرح با همكاري شهرداري تهران و جمعيت هلال احمر در دستور كار قرار گرفته و سازمانهاي مسئول دراين امر موظف به تامين امكانات و تجهيزات مورد نظر براي اين مكانها هستند.

وي تصريح كرد: براي اين منظور سوله هايي در نواحي مختلف شهر تهران احداث مي شود كه تجهيزات مورد نياز در آنها نگهداري شود تا به هنگام نياز به آنها در دسترس قرار گيرد.