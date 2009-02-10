اعتبارات عمرانی مدرسه سازی دولت نهم چهار برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، جعفر واثقی دوشنبه شب در مراسم افتتاح مدرسه پنج کلاسه شهید اسدی تازه آباد نکا افزود: در دولت نهم در هرهفته شاهد افتتاح سه مدرسه در سطح استان مازندران بوده که امیدواریم این ساخت و سازها تا غنی شدن استان از مدرسه سازی ادامه داشته باشد.

وی گفت: توفیق بزرگی در مدرسه سازی استان در سالهای اخیر بدست آمده که تنها در دولت نهم 16 مدرسه با79 کلاس درس و زیربنای 10 هزار و780 مترمربع و سه میلیارد و693 میلیون تومان اعتبار در شهرستان نکا ء به بهره برداری رسیده است.

واثقی ادامه داد: 16 پروژه با60 کلاس درس و زیربنای بیش از9 هزار مترمربع و یک میلیارد توماندرشهرستان نکا، در دست اقدام است.

مدیرکل نوسازی و تجهیزمدارس استان مهمترین دغدغه انقلاب را اهتمام به امرآموزش و پرورش و مسائل فرهنگی جامعه دانست.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بوده که باخون شهدای اسلام به فعلی رسیده و تمام موفقیتهای فعلی جامعه مرهون انقلاب ، امام راحل وشهداست.

وی گفت: شهدا واسطه فیض ما درجامعه هستند و خروجی مدارس باید بر اساس غیرت، شهامت و مردانگی شهدای بوده و دانش آموزان با الگوبرداری ازشهدا آزادمردی را از آنان بیاموزند.



