دو کانون فرهنگی و هنری در کوهرنگ افتتاح شد

حجت الاسلام مراد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کوهرنگ اظهار داشت: به مناسبت ایام الله دهه فجر، دو باب کانون فرهنگی و هنری در مساجد روستا های علی آباد دشت زرین و دهنو افتتاح و تجهیز شد.

وی افزود: این کانونها با اعتباری بالغ بر 90 میلیون ریال تجهیز شده اند.

حجت الاسلام یوسفی هدف از راه اندازی این کانون ها را پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، جذب جوانان به سوی فعالیت های دینی، فرهنگی و تقویت کردن حس مسئولیت پذیری و فعالیت گروهی بین جوانان و نوجوانان عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد کانون های فرهنگی و هنری شهرستان کوهرنگ شش باب است که در دو سال اخیر شروع به فعالیت کرده اند و مجوز افتتاح چهار کانون دیگر نیز تا پایان سال جاری صادر می شود.

