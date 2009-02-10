59 میلیون شاخه گل و گیاه در مازندران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله غضنفری در نشستی خبری در تنکابن افزود: از این مقدار 35 میلیون اصله درختچه در فضای باز و بیست میلیون اصله گل های آپارتمانی است.

وی اظهار داشت: 209 هزار کارگردائم و موقت به صورت مستقیم و 110 هزار نفر به صورت غیرمستقیم در استان به تولید گل و گیاه می پردازند.

وی خاطر نشان کرد: به رغم تولید بالای گل و گیاه در استان، سال گذشته 600 میلیارد ریال بر اثر سرمازدگی و خشکسالی به این بخش وارد شد.

به گفته غضنفری، به رغم گذشته ماهها، هنوز خسارت های این بخش تامین و جبران نشده است.

رئیس اتحادیه گل و گیاه مازندران بیان داشت: به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب در حال حاضر صادرات گل و گیاه وضعیت نامناسبی دارد.

وی یادآور شد: درصد بالایی از تولیدات گل و گیاه استان به صورت سنتی بوده و باید سامانه های تولید سنتی به مدرن تبدیل شود.

وی عنوان کرد: با داشتن تجهیزات و سامانه های پیشرفته قادر به تولید با کیفیت گل و گیاه هستیم و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

550 هکتار از اراضی مازندران به سطح زیرکشت گل و گیاه اختصاص دارد.