دو میلیون واحد صنفی در کشور شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، علیرضا قدرتی دوشنبه شب در همایش اصناف و انقلاب در این شهرستان افزود: درصد بالایی از این شمار تاکنون ملت کارت دریافت کردند و برای بقیه نیز در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون واحد فاقد مجوز هستند و برای پوشش دادن آنها برنامه های در دست اجرا است.

وی عدم تحقق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی را از جمله چالش های فراروی اصناف برشمرد و گفت: این اصل باید چند سال قبل محقق می شد که در دولت نهم تاکنون نه درصد اجرا شده و هنوز 80 درصد اقتصاد دولتی است.

قدرتی همچنین از تاخیر در اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر انتقاد کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد.

عضو شورای اصناف کشور بیان داشت: به رغم تصویب مصوبه ای در سال 85 مبنی بر واگذاری زمین برای ساخت ساختمان مجمع امور صنفی در نوشهر هنوز واگذار نشد.

وی یادآور شد: اصناف در دوران انقلاب اسلامی نقش حساس و تعیین کننده ای داشتند و نشان داده که همواره یار امام و انقلاب بودند و خواهند بود.

شهرستان 118 هزار نفری نوشهر سه هزار واحد صنفی دارد.