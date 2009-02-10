شوراها موظف به بیان دستاوردهای انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مظفر حاجیان در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان اصفهان توسعه معنویت، عزتمندی، عدالت گستری و محرومیت زدایی و توسعه چشم گیر کشور در زمینه های مختلف علمی، سیاسی و صنعتی را از مهم ترین دستاوردهای سی ساله انقلاب اسلامی دانست.

وی اظهار داشت: همه این موفقیت و توانمندی ها به برکت خون شهدا و انقلاب اسلامی بوده است.

حاجیان کرامت انسانی، حاکمیت الهی و دین محوری را از مهمترین ارکان های نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی به خصوص در دوران دولت نهم توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی، دینی و ارتقاء معنویت در جامعه شده است.

وی ادامه داد: در طول سه سال و نیم گذشته تا کنون بیش از شست و سه میلیارد ریال برای کمک به مساجد، پایگاه های بسیج، هیاتهای مذهبی و سایر امور فرهنگی اختصاص داده شده است.

فرماندار اصفهان تعالی مادی و معنوی جامعه را از بزرگترین اهداف دولت نهم دانست و افزود: به همین منظور تنها در بخش های عمرانی شاهد رشد چهار برابری اعتبارات عمرانی در شهرستان اصفهان بوده ایم.

به گزارش مهر در بخش دیگری از این جلسه دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی خواستار توجه ویژه مسئولین و شوراها به مسائل معنوی جامعه و افراد شد.

این نماینده خبرگان رهبری تصریح کرد: باید بجای موازی کاری های اقتصادی و عمرانی به مسائل دینی و معنوی در جامعه بپردازیم و در این عرصه سرمایه گذاری های لازم انجام شود.