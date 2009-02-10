سرانه اعتبارات آموزش عالی در گلستان ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله قره خانی در آئین کلنگ زنی سایت دانشگاه جامع گلستان در شهرسرخنکلاته گرگان افزود: با تلاش نمایندگان استان در مجلس طرح های بزرگی مانند پتروشیمی، نیروگاه هزار مگاواتی و دانشگاه جامع وارد این استان کنند.

وی اظهار داشت: طرح دانشگاه جامع گلستان فراگیر و مربوط به استان بوده و باید از آن حمایت جامع و همه جانبه شود، زیرا این دانشگاه در تولید علم، معرفت و دانش نقش زیادی دارد.



ابوالفضل رنجبر رئیس دانشگاه جامع گلستان از چهار برابر شدن شاخص های پژوهشی استان در طول فعالیت دولت نهم خبر داد و گفت: تعداد دانشگاههای استان در این دوران دو برابر شده است.

وی افزود: اکنون این دانشگاه یکهزار و 500 دانشجو دارد که در یازده سال آینده با دو برابر افزایش در سال باید به 11 هزار و 800 دانشجو برسد و همچنین سه دانشکده کنونی فعال در دانشگاه جامع گلستان در 11 سال آینده باید به 18 دانشکده افزایش یابد.

وی اظهار داشت: راه اندازی دانشگاه جامع گلستان موجب می شود تا اساتید گلستانی و فارغ التحصیلان خارج از کشور به جای تدریس در مناطق دور، در استان گلستان به تدریس بپردازند و شهر سرخنکلاته به پایگاه بزرگ علمی و صنعتی و افتخار ملی و بین المللی تبدیل شود.

به گفته رنجبر، محوطه سازی دانشگاه 20 سال طول می کشد اما پروژه های آموزشی حدود سه سال به پایان می رسد.

ساخت سایت دانشگاه جامع گلستان در زمینی به مساحت 75 هکتار درشهر سرخنکلاته آغاز شد که زمین آن از سوی 104 فرد خیر اهدا شده و برای ساخت آن یکهزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.