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۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۵۶

کتیرایی در گفتگو با مهر:

شرایط برای ادامه همکاری فراهم نبود/ اهالی کاراته همدل و هماهنگ نبودند

شرایط برای ادامه همکاری فراهم نبود/ اهالی کاراته همدل و هماهنگ نبودند

رئیس مستعفی فدراسیون کاراته گفت: شرایط برای ادامه کار در فدراسیون کاراته مهیا نبود و بدون هیچگونه فشاری اقدام به کناره گیری کردم.

بهزاد کتیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در طول یکسال گذشته تمام تلاش خود را برای اعتلای کاراته بکار بستم اما متاسفانه نتوانستم در این راه توفیق آنچنانی داشته باشم.

وی ادامه داد: برای موفقیت در یک مجموعه هماهنگی و همدلی بین تمامی عوامل آن مجموعه ضروری است ولی در فدراسیون این هماهنگی وجود نداشت و تلاش من نیز برای ایجاد آن ثمربخش نشد.

رئیس پیشین فدراسیون کاراته گفت: برای موفقیت کاراته برنامه‌ای بلند مدت داشتم و در حال فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی کردن آن بودم که متاسفانه میسر نشد.

کتیرایی خاطر نشان کرد: هیچگونه فشاری برای استعفا وجود نداشت و خودم با بررسی شرایط و جمع بندی‌ها تصمیم گرفتم تا از ادامه کار انصراف دهم.

وی در پایان گفت: از تمامی اهالی کاراته، اعضای کمیته فنی، کمیته داوران به خصوص منتقدین تشکر می کنم که در طول یکسال گذشته مرا یاری دادند.

کد مطلب 832202

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