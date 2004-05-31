استراليا خواستار خروج اتباع خود از عربستان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مقامات استراليا امروز ضمن محكوم كردن گروگانگيري اتباع خارجي در شهر نفت خيز الخبر در عربستان سعوي كه با كشته شدن 22 تن كه 19 نفر از انها از اتباع خارجي بودند پايان يافت، هشدار دادند كه مهاجمان القاعده حملات بيشتري را عليه اتباع خارجي ساكن عربستان سعودي در نظر دارند و براي در امان ماندن از اين حملات تروريستي از اتباع استراليايي خواستند تا هرچه سريعتر خاك عربستان را ترك كنند.

دولت استراليا با انتشار بيانيه اي تصريح كرده است: " خوشبختانه هيچ يك از اتباع استراليايي در ميان كشته شدگان و مجروحان حملات اخير شهر الخبر نبوده اند، ولي لازم به ذكر است كه دولت استراليا همچنان گزارشاتي را در مورد حملات تروريستي بيشتر عليه اتباع خارجي در عربستان دريافت مي كند كه احتمال وقوع اين حملات در هرزمان و هر نقطه اي از عربستان سعودي وجود دارد."