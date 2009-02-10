به گزارش خبرنگار مهر، فرهادی در چهارمین فیلم کارنامه خود جهشی بلند و رو به جلو دارد که نشان از نگاه هوشمندانه او به روابط انسانی و به ظاهر ساده دارد که در عمق خود به پیچیدگی می‌انجامد.

او پس از مجموعه اجتماعی و تلخ "داستان یک شهر" با "رقص در غبار" وارد سینمای حرفه‌ای شد که متمرکز بر رابطه خاص دو مرد در یک بیابان با مایه‌های اجتماعی بود. "شهر زیبا" و "چهارشنبه‌سوری" دو فیلم بعدی بودند که به تدریج گرایش اجتماعی او را به روابط زوج‌های امروزی و البته نگاه جزیی‌نگر او را برجسته کرد.

"درباره الی" یک خطی ساده‌ای دارد که به نظر نمی‌آید چندان چالش‌برانگیز باشد. داستان سفر چند زوج به شمال که با ناپدید شدن یک نفر موقعیتی خاص برای همه رقم می‌زند. این موقعیت به ظاهر ساده از زاویه نگاه فرهادی تبدیل می‌شود به رابطه پیچیده این چند زوج که ناپدید شدن الی آنها را در موقعیت‌های جدید و غیر قابل پیش‌بینی به خصوص از جهت قضاوت قرار می‌دهد.

در واقع همین تغییر موقعیت‌های لحظه‌ای است که پیشبرنده درام در این قصه به ظاهر سهل و ممتنع است. روایت فرهادی از ماجرا این امتیاز را به فیلم داده که علاوه بر به چالش کشیدن قضاوت‌های لحظه‌ای، به نوعی آدم‌ها را در تعامل و تقابل با هم قرار داده و در هر سکانس همچنان چیدمانی جدید برای این رویارویی فراهم می‌کند.

فرهادی در بخش اول فیلم تلاش می‌کند روابطی کاملاً گرم و ایرانی از روابط چند زوج و خانواده ایرانی ارائه دهد و برای ترسیم این فضا به مولفه‌های جزئی توجهی خاص دارد. فضای شاد موجود به خصوص با صحنه‌هایی چون بازی پانتومیم، رقص مردان و... دامن زده می‌شود و همه چیز تدارک دیده می‌شود برای آغاز بحران.

از لحظه غرق شدن بچه، فیلم وارد موقعیت‌های طراحی شده برای بر هم زدن آرامش و ثبات موجود می‌شود. بحران‌های لحظه‌ای که با باز شدن گره هر یک، گره‌ای بزرگتر ایجاد و در واقع سطح بحران مرتب گسترده‌تر می‌شود. در چنین موقعیتی فرهادی همه هم خود را صرفاً بر درگیر کردن مخاطب با عمق بحران نگذاشته است.

آنچه در این تغییر سطح بحران بیش از همه مورد توجه قرار گرفته رویکرد افراد این جمع به بحران است. این روند شرایطی فراهم می‌کند تا شخصیت‌پردازی آدم‌ها نیز واجد منحنی خاص شود و علاوه بر تغییر، نوعی افشاگری در پردازش شخصیت‌ها ایجاد شود که هر چند واکنش در لحظه بحران است، ولی بخش پنهان آنها را برملا می‌کند.

علاوه بر این فیلم "درباره الی" مفاهیمی اخلاقی و به خصوص قضاوت را در روابط و جوامع انسانی به چالش می‌کشد. مفاهیمی که در عادی‌ترین و روزمره‌ترین مناسبات رنگ می‌بازد و تنها بحران مرگ و زندگی می‌تواند چهره ناخوشایند آن را حداقل در تصویر پذیرفتنی کند.

فیلم "درباره الی" به عنوان چهارمین کار فیلمسازی جوان که پله‌های رشد را هوشمندانه طی کرده، اثری قابل قبول از جهت مضمون و ساختار و تکامل یافته نگاه اصغر فرهادی تا این مقطع است.

"درباره الی" چهارمین فیلم فرهادی بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش به تعطیلات سه روزه چند خانواده می‌پردازد که برای تفریح راهی شمالند. اما شلوغی‌ شمال باعث می‌شود محلی مناسب برای اسکان پیدا نکنند. گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، رعنا آزادی‌ور، احمد مهرانفر، صابر ابر، مانی حقیقی و پیمان معادی از بازیگران فیلم هستند.

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سحر عصرآزاد