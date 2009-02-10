عملیات اجرایی پروژه برقی کردن راه آهن تبریز - آذرشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، حسن زیاری معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن در این مراسم ضمن تبریک سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گفت: بخش حمل و نقل از جمله بخشهای زیر بنایی اقتصاد هر کشور محسوب می شود و فعالیتهای این بخش نه تنها فرایند توسعه اقتصادی واجتماعی هر کشور را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه خود نیز در جریان این فرایند تغییر و تحولات کمی و کیفی فراوانی را تجربه می کند.

زیاری افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی ایران و اتصال از طریق مرز سرخس، جلفا، رازی به کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه و از طریق بندر عباس و بندر امیرآباد با مرزهای آبی خلیج فارس و دریای خزر راه آهن ایران دارای جایگاه ویژه ای در منطقه می باشد.

وی اظها داشت: طرح برقی کردن راه آهن تبریز - آذرشهر به عنوان یکی از مهمترین پروژه های راه آهن جمهوری اسلامی ایران است که به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به طول 46 کیلومتر عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیر عامل راه آهن گفت: وجود دانشگاه تربیت معلم و نیز شهرک صنعتی شهید سلیمی از عوامی است که حجم قابل توجهی از جابجایی مسافر وکالا را به خود اختصاص می دهد و در واقع این امر توجیه راه اندازی قطار حومه ای و ایجاد خط فرعی دراین منطقه بوده است.

وی افزود: از جمله مزایایی این طرح می توان صرفه جویی در مصرف سوخت ، کاهش آلودگی های محیط زیست و امکان استفاده بهینه از ظرفیت های این شبکه نام برد.

در ادامه مدیر عامل راه آهن روسیه ضمن تبریک سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: همکاری فی مابین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و راه آهن روسیه در تمام زمینه ها در حال گسترش است.

وی افزود: در ده ماهه اول سال 2008 حجم گردش کالا بیش از 3 میلیارد دلار بوده است که همکاری در زمینه حمل و نقل نقش ویژه ای در این حجم گردش کال ایفا نموده است.

یا کونین با اشاره به اینکه راه آهن ایران یکی از شرکای اصلی راه آهن روسیه در خاورمیانه است، افزود: همکاری دو جانبه ایران و روسیه در زمینه حمل ونقل ریلی از بسیاری جهات اهمیت فوق العاده ای در اقتصاد دو کشور و سایر کشورهای منطقه دارد و حمل و نقل بار بین کشورهای ایران و روسیه با استفاده از ارتباطات کریدور بین المللی شمال - جنوب 100 درصد عملی می گردد.

وی توسعه کریدور بین المللی " شمال - جنوب " را به عنوان مهمترین فاکتور در افزایش حجم مبادلات تجاری - اقتصادی بین ایران و روسیه دانست.

مدیر عامل راه آهن روسیه به پروژه راه آهن قزوین - رشت - آستارا اشاره کرد و گفت: ارتباط مستقیم ریلی با ایران از طریق آذربایجان و اجرای پروژه ساخت راه آهن قزوین - رشت - آستارا قدرت رقابت پذیری کریدور شمال - جنوب را افزایش می دهد که این مسیر شرایط لازم را برای جذب بارهای اضافی صادرات و واردات و ترانزیت ایجاد کرده است.