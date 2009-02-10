عملیات اجرایی منطقه گرشگری "سامان - زاینده رود" آغاز شد

استاندار چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سامان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح یاد شده را دو هزار میلیارد ریال اعلام و اظهار داشت: 99 درصد این مبلغ از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی تأمین می شود.

رجبعلی صادقی افزود: در منطقه نمونه گردشگری سامان - زاینده رود چهارمحال و بختیاری هشت محله شامل محله های دانش، خیال، زندگی، فرهنگ و هنر، جوانی، شادی، ماجرا و بام محله پیش بینی شده است.

وی ظرفیت بالا برای استقرار فعالیتهای سیزده گانه گردشگری، امکان استفاده همزمان گردشگران استان های چهارمحال و بختیاری، خوزستان و اصفهان، وجود مناظر زیبای برفی در فصل زمستان، وجود رودخانه ی زایتده رود با چشم انداز منحصر به فرد در منطقه، وجود ارتفاعات دوسوی رودخانه و امکان راه اندازی فعالیت های ورزشی خاص مانند تله کابین و تله سیژ، نزدیکی به مراکز جمعیتی و امکان خدمات رسانی، وجود زیارتگاه باباپیراحمد و نزدیکی به کانونهای سیاحتی و گردشگری محدوده پل تاریخی زمانخان را از امتیازات مهم این طرح دانست.

این طرح در زمینی به مساحت 220 هکتار در حد فاصل روستاهای چم کاکا، چم جنگل و دشتی و نقاطی از روستاهای هوره و کاهکش در بخش سامان از توابع شهرستان شهرکرد واقع شده است.