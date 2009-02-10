آخرین لژیونر تیم ملی فوتبال کره جنوبی وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن که یکشنبه شب در چارچوب هفته نوزدهم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان تیم بروسیا دورتموند را در دیدار مقابل بایرن مونیخ همراهی کرده بود، شب گذشته وارد تهران شد تا ترکیب تیم ملی فوتبال کره جنوبی برای بازی مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان تکمیل شود.

پارک جی سونگ، بازیکن کره‌ای تیم فوتبال منچستریونایتد انگلستان نیز صبح روز گذشته وارد تهران شده بود اما در تمرین دیروز عصر چشم بادامی ها شرکت نکرد.

این دو بازیکن در آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کره جنوبی پیش از رویارویی با تیم ملی ایران که عصر امروز برگزار خواهد شد شرکت خواهند کرد.

مسعود شجاعی نیز بامداد امروز از اسپانیا به تهران بازگشت تا در آخرین تمرین تیم ملی حضور پیدا کند. این بازیکن در بازی یکشنبه شب اوساسونا مقابل والنسیا به میدان رفت و یک روز پس از برگزاری این بازی به اردوی تیم ملی کشورمان ملحق شد.