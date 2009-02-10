به گزارش خبرنگار مهر، نلو وینگادا در حاشیه تمرین روز دوشنبه تیم فوتبال پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: حضور در پرسپولیس چالشی بزرگ و خوب برای من بود. برای من بسیار مهم است که سابقه مربیگری در تیم بزرگی چون پرسپولیس را داشته باشم.

وی ادامه داد: برای من و هر فرد دیگری که با پرسپولیس کار می کند خیلی مهم است که در این تیم بزرگ حضور و سابقه داشته باشد. من افتخار می کنم که در تیم پرسپولیس مربیگری خواهم کرد.

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز امیدواری از آینده تیم فوتبال پرسپولیس یاد کرد و گفت: امیدوارم در کنار کادر فعلی تیم فوتبال پرسپولیس که تا امروز موفق کار کرده و نتایج قابل قبولی به دست آورده، بتوانم موفق بوده و موثر واقع شوم.

خبرنگاری از سرمربی پرتغالی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شناختش از فوتبال ایران پرسید که وی گفت: من در مردادماه با تیم اردن در مسابقات غرب آسیا به دیدار نهایی رسیدم و برای کسب قهرمانی با تیم ایران روبرو شدیم . شناخت من از فوتبال ایران به همان بازی و دیدارهایی که در هفته اخیر از بازیهای لیگ تماشا کرده ام، باز می گردد.

وی خود را جزیی از مجموعه پرسپولیس خواند و گفت: من جزیی از تیم فوتبال پرسپولیس هستم و تیم را در بازی با استقلال همراهی خواهم کرد. در این چند روز استراتژی تیم را برای بازی روز جمعه تعیین خواهم کرد.

وینگادا در ادامه از حضور یک مربی و بدنساز پرتغالی در کادر فنی تیم پرسپولیس خبر داد و در خصوص مربیان فعلی این تیم گفت: افرادی که در موفقیت تیم نقش داشته اند باید در کنار ما باشند. من برای کمک به پرسپولیس آمده ام نه برای جدا کردن و کنارگذاشتن. سعی می کنم به نحو احسن از همکاری دستیاران ایرانی و خارجی خود استفاده کنم.

وی خاطرنشان کرد: مطمئنا کسی که سابقه حضور در پرسپولیس را داشته و این تیم را هدایت کرده مربی بزرگی است. من نام مربیانی چون پروین را شنیده ام و امیدوارم بتوانم جانشین خوبی برای آنها باشم.

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص حضور این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: تا زمان آغاز این مسابقات 40 تا 50 روز فرصت باقی است. اولویت ما در حال حاضر با دیدارهای پیش رو است.

وینگادا خاطرنشان کرد: می دانم استقلال صدرنشین لیگ است و بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد و با 9 امتیاز از تیم ما پیش است اما ما ناامید نیستیم و در 9 بازی آینده تلاش می کنیم تا به جایگاه این تیم برسیم.

وی در ادامه از تمایل خود به ارائه فوتبال هجومی یاد کرد و گفت: زمانی که توپ دست ما باشد و زمانی که نباشد دفاع. من زمانی که بازیکن بودم دوست داشتم گل بزنم و همین علاقه را در زمان مربیگری ام دارم و به دنبال ارائه فوتبال هجومی هستم.