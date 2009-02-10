به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود فیلم سینمایی "شب" ساخته رسول صدرعاملی از فردا در گروه سینمایی آفریقا اکران شود که کارگردان آن به تازگی از نمایش فیلم انصراف داد. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده "ستاره می‌شود" فریدون جیرانی از این هفته جایگزین "دلداده" قدرت‌الله صلح میرزایی در این گروه خواهد شد.

همچنین فیلم سینمایی "شبی در تهران" ساخته سال 86 بهرام کاظمی از روز 23 بهمن در گروه سینمایی عصر جدید جایگزین فیلم "چارچنگولی" سعید سهیلی می‌شود و "گناه من" مهرشاد کارخانی نیز از همین روز در گروه اکران فرهنگی به جای "سهم گمشده" حسن نجفی به نمایش درمی‌آید.

فیلم سینمایی "ستاره می‌شود" یکی از قسمت‌های سه‌گانه "ستاره‌ها" است که در بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمدو روایتگر برخی مسائل پشت صحنه سینمای ایران است. عزت‌الله انتظامی، امین حیایی، اندیشه فولادوند، آهو خردمند و رضا رویگری بازیگران فیلم هستند.

"شبی در تهران" با نام قبلی "مصاحبه" مضمونی کمدی اجتماعی دارد و داستان یک زن و شوهر جوان را روایت می کند که برای استخدام در شرکتی از رشت عازم تهران می شوند. ماهایا پطروسیان، رامبد جوان، منوچهر علیپور، سعید پیردوست، محمد شیری و امیر نوری بازیگران اصلی فیلم هستند.

در خلاصه داستان "گناه من" که در جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر اکران شد آمده است: در انتظار قطارم، قطاری که در آن مسافری نیست، من هم در ایستگاه قطار می‌ایستم. روی ریلم. قطار هر لحظه نزدیکتر می‌شود. آن طرف خط غریبه‌ای مرا می‌بیند. به او خیره می‌شوم. امید می‌بینم. در این فیلم حمید گودرزی، نیوشا ضیغمی و افسانه چهره آزاد بازی کرده‌اند.