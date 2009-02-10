جشنواره فیلم فجر در شیراز با نمایش اخراجیهای 2 به پایان می رسد

بهروز مرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اعلام اینکه 23 بهمن نیز با حضور ابوالحسن داوودی و عوامل فیلم زادبوم یک نشست سینمایی در این مجموعه برگزار می شود، ادامه داد: با قطعی شدن نمایش فیلم اخراجی ها (2) در شیراز همچنین این نوید را به تماشاگران شیرازی می دهیم که این فیلم در سینماهای جشنواره نیز به نمایش در آید.

وی با اشاره به 43 نوبت نمایش فیلم در طول جشنواره هشتم فیلم فجر شیراز، خاطرنشان کرد: نمایش فوق العاده و ویژه فیلم یا فیلمهایی در جشنواره بستگی به رضایت تهیه کننده دارد لذا دلیل اینکه تاکنون در این دوره به رغم تراکم تماشاگر در برخی سانسها صورت نگرفت صرفا دلیلی جز ظرفیت محدود صندلی سینماها در شیراز ندارد.

مدیر اجرایی جشنواره فیلم فجر شیراز افزود: ظرفیت صندلی سینما سعدی در طی هشت دوره برپایی جشنواره فیلم فجر به مرور محدود شده و این در حالیست که سال به سال نیز بر تعداد متقاضیان افزوده می شود و درخواست بلیت به یک رویه تبدیل شده است و تعدادی این حق را از جشنواره مطالبه می کنند که سهمیه رایگان دریافت کنند.

مرامی با تاکید بر اینکه هدف ستاد برگزاری جشنواره در شیراز سرویس دهی به اقشار فرهنگی در کنار مردم است، گفت: از آنجایی که هر قطعه بلیت جشنواره یکهزار تومان ارائه می شود و ارزانتر از تهران و مشهد است لذا این به عنوان یارانه و هدیه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب و طرح نیم بها در نظر گرفته شد.

وی در پایان انتقاد به نحوه توزیع بلیت و دعوتنامه های جشنواره را تایید کرد و توضیح داد: افزایش متقاضی بلیت رایگان در این دوره جشنواره فجر منجر به این شد که 20 درصد از ظرفیت سینماها و تالار حافظ برای اهالی فرهنگ و هنر در نظر گرفته شود و بقیه ظرفیت در اختیار گیشه قرار گیرد.

به گزارش مهر دوشنبه شب هنگام نمایش نخست فیلم های زاد بوم (ابوالحسن داوودی) و بی پولی (حمید نعمت الله) در سینما سعدی برای چندمین بار در جریان هشتمین جشنواره فیلم فجر شیراز تعداد زیادی از تماشاگران موفق به خرید بلیت نشدند و همین امر موجب تجمع تماشاگران و اختلال در رفت و آمد خودروها در خیابان مقابل سینما شد.