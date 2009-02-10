ساماندهی بازار جهانی گاز با تشکیل اوپک گازی/ بهره برداری از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در اسفند

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامحسین نوذری در نشست رسانه ای اعلام دستاوردهای انقلاب در سی سال اخیر با بیان اینکه پیش از انقلاب تنها 6 واحد پتروشیمی در کشور فعال بود، افزود: پس از پیروزی انقلاب 37 واحد پتروشیمی در کشور افتتاح شد و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به بیش از 35 میلیون تن در سال افزایش پیدا کرد.

وی باتاکید بر این موضوع که صنعت نفت همواره خط مقدمه تحریم ها بوده است، تصریح کرد: با این وجود در ایام دهه فجر بیش از هزار و 250 طرح در سراسر کشور در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی به بهره برداری رسید که یکی از بزرگترین این طرحها پتروشیمی جم با ظرفیت تولید 3/1 میلیون تن محصول و 2/2 میلیارد دلار سرمایه گذاری بوده است.

افزایش 70 میلیون مترمکعبی تولید گاز

وزیر نفت با اشاره به بهره بردرای از طرح افزایش تولید 20میلیون متر مکعبی تولید گاز درمنطقه مرکزی، تصریح کرد: این طرح در مدت 10 ماه و با 17 حلقه چاه جدید به بهره برداری رسید که با افزایش تولید 50 میلیون متر مکعبی در فاز های 9 و 10 پارس جنوبی در مجموع تولید گاز کشور زمستان امسال 70 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرد.

نوذری از بهره برداری از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در اسفند ماه امسال خبر داد و گفت: این طرح گازی در یک سال گذشته بیش از 28 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گفته وی برای اولین بار از سال74 تاکنون در فصل زمستان هیچ گونه قطعی گاز در تامین خوارک صنایع ، نیروگاهها ، صادرات به کشور ترکیه و تامین گاز بخش های خانگی و تجاری وجود نداشته است.

آغاز 22 طرح پتروشیمی در دولت نهم

وزیر نفت با بیان اینکه در سال 1384 ، 15 درصد بازار پتروشیمی خاورمیانه در اختیار ایران بود ، گفت: هم اکنون 2 درصد از بازار جهانی و بیش از 20 درصد بازار پتروشیمی خاورمیانه در اختیار ایران است.

نوذری با بیان اینکه در دولت نهم اجرای 22 طرح پتروشیمی آغاز شده است ، تبیین کرد: پیش بینی می کنیم تا پایان برنامه پنجم با بهره برداری از این طرحها ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به 50 میلیون تن و تا افق چشم انداز به 90 میلیون تن در سال افزایش پیدا کند.

به گفته وی همچنین در حال حاضر آغاز ساخت 11 واحد پتروشیمی در طرح خط لوله اتیلن غرب ، 6 واحد در اتیلن مرکزی و تعدادی از پتروشیمی ها در خط لوله ایتلن شرق آغاز شده است.

وزیر نفت یاد آور شد: ایران با در اختیار داشتن بیش از 28 تریلیون متر مکعب گاز می تواند علاوه بر تامین خوراک پتروشیمی ها و صنایع 8 تا 10 درصد بازار بین المللی گاز در اختیارداشته باشد.

نوذری اولویت نخست در مصرف گاز کشور را تزریق به میادین نفت که در نیمه دوم عمر خود هستند، عنوان کردو افزود: همچنین گاز رسانی به صنایع و پتروشیمی ها در اولویت بعدی این وزارتخانه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه پنجم تولید گاز کشور به 5/1 میلیارد متر مکعب در روز افزایش پیدا می کند، خاطرنشان کرد: ایران با این حجم ذخیره گاز نقش فعالی در بازارهای انرژی دنیا خواهد داشت.

افزایش راندمان تولید برق و نیروگاه ها

وزیر نفت درادامه با بیان اینکه هم اکنون مصرف انرژی در ایران 5 برابر دیگر کشورهای دنیا است ، بیان کرد: یکی از بخشهایی که مصرف انرژی در آن غیر بهینه بوده نیروگاهها است به نحوی که در حال حاضر بر اساس استانداردهای دنیا باید به ازای مصرف هر یک متر مکعب گاز در این بخش 5 کیلو وات برق تولید شود.

نوذری ادامه داد: این در حالی است که در حال حاضر به ازای مصرف هر یک متر مکعب گاز در نیروگاهها 6/3 کیلو وات برق تولید می شود که باید مصرف نیروگاهها را به سمت سیکل ترکیبی ساماندهی کرد.

بهره مندی 40 درصد جمعیت روستایی از گاز

وی با اشاره به اینکه درافق چشم انداز باید 95 درصد جمعیت شهری و 40 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شود ، گفت: هم اکنون 87 درصد جمعیت شهری و بیش از 25 درصد جمعیت روستایی تحت پوشش گازرسانی قرار گرفته اند.

به گفته وزیر نفت در ابتدای فعالیت دولت نهم 5/10 میلیون نفر از نعمت گاز برخوردار بوده اند که امروز بیش از 14 میلیون نفر تحت پوشش گاز قرار دارند، همچنین تعداد روستاها بهره مند از گاز از هزار و 800 به 6 هزار و 600 و وسعت شبکه گذاری های گاز کشور از 118 هزار به بیش از 157 هزار افزایش پیدا کرده است.

نوذری سهم گاز و سبد انرژی کشور را 61 درصد عنوان کرد و افزود: تعداد صنایع بهره مند از گاز از 8 هزارصنعت به بیش از 20 هزار صنعت در دولت نهم افزایش پیدا کردهاست.

تشکیل اوپک گازی

وی با بیان اینکه پس از دیدارپوتین نخست وزیر روسیه با مقام معظم رهبری و پیشنهاد رهبر انقلاب برای تشکیل اوپک گازی ، 9 جلسه برای تشکیل این مجمع جهانی نشست برگزار شد، تصریح کرد: تشکیل اوپک گازی یکی از دستاوردهای وزارت نفت در دولت نهم بوده است که با تشکیل آن و عضویت 11 کشور دنیا پیش بینی می شود وضعیت بازارهای گاز در سالهای آتی سر و سامان می یابد.

به گفته وزیر نفت هم اکنون بیش از 60 درصد گاز دنیا در سه کشور ایران ، روسیه و قطر تولید می شود.

نوذری در پایان با اشاره به وسعت برنامه های صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در ایران خواستار ایجاد یک کانال تلویزیونی برای پوشش دستاوردها و مباحث مربوط به انرژی در کشور شد و خاطرنشان کرد: تشکیل این کانال تلویزیونی به توسعه صنایع انرژی در ایران کمک خواهد کرد.