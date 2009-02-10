جانشین زیکو انتخاب شد / سرمربی جدید برای رقیب سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، ممت 54 ساله کمک زیکو مربی قبلی بنیادکار بود که در فصل گذشته این تیم را به دو قهرمانی لیگ و حذفی رساند.

بنیادکار سال گذشته میلادی در بازیهای لیگ قهرمانان آسیا تا مرحله نیمه نهایی هم بالا آمد اما نتوانست حریف آدلاید شود و حذف شد.

بنیادکار در امارات و اسپانیا اردوی تدارکاتی داشت و در بازی دوستانه با "لیتکس" بلغارستان به تساوی رسید. آنها "متالیست" اوکراین را هم یک برصفر شکست دادند و در اردوی امارات 2 بریک "اسلاویا پراگ" را مغلوب کردند.

بنیادکار در گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا با الشباب امارات، سپاهان ایران و الاتفاق عربستان سعودی هم‌گروه است.

ممت اوکراینی در عین حال کمک مربی میرجلال کاسیموف در تیم ملی ازبکستان نیز هست.