  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

جانشین زیکو انتخاب شد / سرمربی جدید برای رقیب سپاهان

جانشین زیکو انتخاب شد / سرمربی جدید برای رقیب سپاهان

"آمت ممت" اوکراینی روز دوشنبه به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال بنیادکار معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، ممت 54 ساله کمک زیکو مربی قبلی بنیادکار بود که در فصل گذشته این تیم را به دو قهرمانی لیگ و حذفی رساند.

بنیادکار سال گذشته میلادی در بازیهای لیگ قهرمانان آسیا تا مرحله نیمه نهایی هم بالا آمد اما نتوانست حریف آدلاید شود و حذف شد.

بنیادکار در امارات و اسپانیا اردوی تدارکاتی داشت و در بازی دوستانه با "لیتکس" بلغارستان به تساوی رسید. آنها "متالیست" اوکراین را هم یک برصفر شکست دادند و در اردوی امارات 2 بریک "اسلاویا پراگ" را مغلوب کردند.

بنیادکار در گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا با الشباب امارات، سپاهان ایران و الاتفاق عربستان سعودی هم‌گروه است.

ممت اوکراینی در عین حال کمک مربی میرجلال کاسیموف در تیم ملی ازبکستان نیز هست.

کد مطلب 832277

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها