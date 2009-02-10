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۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۱

طاهرنژاد به مهر خبر داد:

افزایش حوزه های امتحانی آزمون دستیاری پزشکی

افزایش حوزه های امتحانی آزمون دستیاری پزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از افزایش حوزه های امتحانی آزمون دستیاری پزشکی خبر داد و گفت: برای اولین بار علاوه بر دانشگاههای علوم پزشکی از سایر دانشگاههای کشور نیز به منظور برگزاری هرچه مطلوب تر آزمون دستیاری استفاده می شود.

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای نخستین بار از سایر دانشگاههای غیر علوم پزشکی در حوزه تهران و شهرهای بزرگ استفاده می شود.

وی خاطرنشان کرد: این تصمیم به دلیل تعداد بالای شرکت کنندگان در آزمون دستیاری و لزوم فراهم شدن فضای بیشتر برای داوطلبان است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: 17 هزار و 300 داوطلب در سی و ششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی به رقابت می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی روز اول اسفند ماه در 28 شهر و 25 رشته تخصصی پزشکی بالینی برگزار می شود.

کد مطلب 832281

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