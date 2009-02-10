افزایش حوزه های امتحانی آزمون دستیاری پزشکی

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای نخستین بار از سایر دانشگاههای غیر علوم پزشکی در حوزه تهران و شهرهای بزرگ استفاده می شود.

وی خاطرنشان کرد: این تصمیم به دلیل تعداد بالای شرکت کنندگان در آزمون دستیاری و لزوم فراهم شدن فضای بیشتر برای داوطلبان است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: 17 هزار و 300 داوطلب در سی و ششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی به رقابت می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی روز اول اسفند ماه در 28 شهر و 25 رشته تخصصی پزشکی بالینی برگزار می شود.