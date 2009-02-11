۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۲۰

مهرادفر در گفتگو با مهرخبرداد:

ثبت نام 385 هزار نفر در کنکور ارشد دانشگاه آزاد/ افزایش ظرفیتهای پذیرش

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 385 هزار نفر ثبت نام کردند.

محمدرضا مهرادفر در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به افزایش 19 درصدی تعداد رشته شهرهای کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی به همین میزان افزایش پذیرش نسبت به سال قبل خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: کارت ورود به جلسه این آزمون از تاریخ یکشنبه 13 اردیبهشت تا روز سه شنبه 15 اردبهشت ماه سال 88 توزیع خواهد شد. آزمون کارشناسی ارشد سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 17 تا 19 اردیبهشت ماه سال 88 در 249 رشته برگزار می شود.

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد با اشاره به آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد از ساعت 8 صبح فردا 23 بهمن تاکید کرد: ثبت نام در آزمون سراسری سال 88 دانشگاه آزاد در 6 هزار 551 رشته شهر انجام می شود.

مهرادفر ادامه داد: آزمون سراسری سال 87 دانشگاه آزاد در 6 هزار 224 رشته شهر برگزار شد که افزایش 327 رشته شهر در آزمون سال 88 رشدی معادل پنج درصد را نشان می دهد.

وی افزود: با توجه به افزایش پنج درصدی رشته شهرها در آزمون سراسری سال 88 دانشگاه آزاد، پذیرش دانشجو در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز معادل پنج درصد افزایش خواهد یافت.

