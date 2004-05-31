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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۵۲

به زودي

شمارة جديد فصلنامه كتاب نقد منتشر مي‌شود

جديدترين شماره كتاب نقد با موضوع اخلاق و دين به‌زودي منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" ، حجت الاسلام شريف‌ زاده  سردبير كتاب نقد  با اعلام اين خبر افزود : موضوع كنوانسيون شماره ديگري از كتاب نقد را به خود اختصاص داده است كه با فاصله زماني كمي نسبت به اخلاق و دين منتشر خواهد شد. همچنين شمارة صهيونيسم با حدود پنجاه‌ درصد پيشرفت در حال آماده‌ سازي است .

حجت ‌الاسلام شريف‌زاده در اين خصوص افزود : " كتاب نقد " دو ويژه ‌نامه در حوزة نقد و نوآوري منتشر مي كند . اين دو ويژه ‌نامه به‌ مناسبت همايش‌هايي است كه در همين موضوع در مهر و آبان‌ ماه سال جاري در قم و تهران برگزار مي شود.

کد مطلب 83229

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