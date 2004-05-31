به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" ، حجت الاسلام شريف‌ زاده سردبير كتاب نقد با اعلام اين خبر افزود : موضوع كنوانسيون شماره ديگري از كتاب نقد را به خود اختصاص داده است كه با فاصله زماني كمي نسبت به اخلاق و دين منتشر خواهد شد. همچنين شمارة صهيونيسم با حدود پنجاه‌ درصد پيشرفت در حال آماده‌ سازي است .



حجت ‌الاسلام شريف‌زاده در اين خصوص افزود : " كتاب نقد " دو ويژه ‌نامه در حوزة نقد و نوآوري منتشر مي كند . اين دو ويژه ‌نامه به‌ مناسبت همايش‌هايي است كه در همين موضوع در مهر و آبان‌ ماه سال جاري در قم و تهران برگزار مي شود.

