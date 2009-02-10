سهمیه بنزین ویژه نوروز نداریم / تعیین سقف برای فروش گازوئیل

محمد رویانیان در گفتگو با مهر افزود: با توجه به اینکه در فصل زمستان هیچ گونه کاهشی در سهمیه بنزین خودروها لحاظ نشد، از این رو، سهمیه بنزین خودروها در ایام نوروز ثابت خواهد ماند و در نوروز 88 سهمیه نوروزی نخواهیم داشت.

تعیین سقف برای فروش گازوئیل

وی با تاکید بر این موضوع که هیچ گونه سهمیه بندی برای عرضه گازوئیل در کشور پیش بینی نشده است، بیان کرد: اما برای دریافت گازوئیل سقفی مشخص شده است تا بتوان علاوه بر مدیریت کنترل مصرف از قاچاق این فرآورده نفتی هم جلوگیری کرد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور با بیان این که تعیین سقف به معنای سهمیه بندی گازوئیل نیست، تصریح کرد: سقف پیش بیین شده جوابگوی مقدار مورد نیاز اتوبوس ها و کامیون ها و سایر خودروهای دیزلی خواهد بود.

این مقام مسئول از عدم عرضه گازوئیل به خودروهای فاقد کارت هوشمند سوخت تا 10 روز آینده خبر داد و افزود: پس از انقضای زمان یادشده، دریافت گازوییل تنها با ارائه کارت هوشمند گازوییل امکان پذیر خواهد بود به خودروهای فاقد این کارت، سوختی عرضه نخواهد شد.

طرح تشویق مالکان خودروهای کم مصرف

وی در مورد اجرای طرح تشویق رانندگان کم مصرف بنزین در کشور اعلام کرد: در این زمینه وزارت نفت مکلف به تهیه و ارائه طرحی به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور شده است تا بر اساس آن رانندگان کم مصرف تشویق شوند.

به گفته رویانیان تاکنون این طرح به ستاد مدیریت ارسال نشده و به نظر می رسد که طرح وزارت نفت در اداره پست معطل مانده باشد.

تکذیب آزاد سازی قیمت بنزین از بهار 88

وی با تاکید بر این موضوع که هرگونه آزاد سازی و یا تغییر نرخ بنزین ابتدا باید در مجلس به تصویب برسد، گفت: تصمیم گیری در این باره به تصویب طرح تحول اقتصادی دولت در مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

به گفته رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در صورت تصویب هر طرحی برای عرضه بنزین، استفاده از کارت هوشمند سوخت به قوت خود باقی خواهد ماند و از دور خارج نخواهد شد.

رویانیان با بیان اینکه سیاستها و برنامه های سال آینده تا پایان اسفند ماه مشخص خواهد شد، اظهار کرد: قیمت سوخت به سوی آزادسازی پیش خواهد رفت و بنا بر تکلیف قانون توسعه، ظرف سه سال آینده، سوخت و حامل های انرژی از سبد حمایتی دولت خارج خواهند شد.