برگزیدگان سومین جشنواره شعر فجر گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ضمیری عضو هیئت داوران سومین دوره جشنواره بینالمللی شعر فجر ضمن بیان این مطلب گفت: استقبال از این دوره جشنواره شعر فجر نیز به مانند دورههای گذشته بسیار خوب بود و شاعران آثار ارزندهای را به دبیرخانه استان ارسال کرده بودند.
وی افزود: در مجموع 60 شاعر آثار خود را برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه استان گلستان ارسال کرده بودند که با وجود رقابت بسیار آثار 10 نفر از شاعران برگزیده شد.
وی برنامههای جنبی این استان برای جشنواره شعر فجر را برپایی نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی و چاپ آثار 10 تن از شاعران استان عنوان کرد.
بنیامین دیلم کتولی، قاسم بای، جعفر رودسرآبی،علی اکبر آغاسیان، مهدی خطیری، سمیه تکر به عنوان برگزیده استان گلستان انتخاب شدند.
همچنین کریمالهه قائمیان و سیدمحمدکاظم مداح به عنوان چهرههای برتر و پیشکسوت شعر استان گلستان معرفی شدند.
اختتامیه سومین دوره جشنواره بینالمللی شعر فجر استان گلستان یکشنبه 20 بهمن ساعت 16 در تالار فخرالدیناسعد گرگانی استان گلستان برگزار شد. در این برنامه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد استان گلستان به سخنرانی پرداخت و شاعران استانی شعرهای خود خواندند.
سومین جشنواره بین المللی شعر فجر تا 10 اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار میشود.
گرگان ـ خبرگزاری مهر: برگزیدگان سومین دوره جشنواره بینالمللی شعر فجر استان گلستان معرفی شدند.
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