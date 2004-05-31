ما فقط مي خواهيم به غربيها آسيب برسانيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، در ساعت 7:30 دقيقه صبح روز شنبه آنها شهر الخبر كه مر كز مهم صنعت نفت عربستان است، هدف حمله قرار دادند.

مهاجمان كه لباس نظامي بر تن داشتند، ساختمان " پتروليوم سنتر" محل استقرار شركتهاي نفتي خارجي در منطقه الراكه شهرالخبر و مجتمع هاي مسكوني كارمندان شركتهاي نفتي را هدف حمله قراردادند.

اين روزنامه نوشت مهاجمان در يك حمله مسلحانه 16تن را كه در ميان آنان تعدادي خارجي وجود داشت به قتل رسانده وسپس وارد يك منطقه مسكوني شدند و بيش از 242 نفر را براي مدت 24 ساعت به گروگان گرفتند.

به نوشته اينديپندنت، سازمان القاعده ادعا كرده است كه تا پاكسازي عربستان از وجود نيروهاي خارجي به حملات تروريستي خود ادامه مي دهد.

يكي از اعراب مسلمان بنام سلام الحكاواتي، 38 ساله كه مسوول مالي يك شركت لبناني است گفت: او با همسرش و پسر دوساله اش در طبقه بالا بودند كه صداي شليك شنيدند و صداي مردم كه در حال فرار بودند شنيده مي شده كه مي گفتند اين يك خانه مسلمان است.

به گفته الحكاواتي، يك مرد مسلح از طبقه بالا به زبان عربي به او گفت : " ما فقط مي خواهيم به غربيها و آمريكاييها آسيب برسانيم، مي تواني به ما بگويي كجا مي توانيم آنها را در اينجا پيدا كنيم."

اينديپندنت به نقل از جمال خاشوقي، مشاور رسانه اي نماينده عربستان سعودي درلندن نوشت: گروگانگيران هيچ موقع خواستار مذاكره نشدند. وي گفت: " آنها هيچ خواسته اي نداشتند، فقط مردم را مي كشتند."

روزنامه هاي سعودي نوشتند كه گروگانگيران يكي از اجساد را از بلند ترين ساختمان پرت كردند و ديگر اجساد را قطع عضو كرده بودند.

گفتني است كه كماندوهاي عربستان سعودي دهها گروگان خارجي را كه توسط عناصر القاعده در الخبر به گروگان گرفته شده بودند آزاد كردند .

حملات قبلي القاعده به شرح زير است:

- در 25 ژوئن سال 1996 : توسط يك ماشين بمب گذاري شده در برجهاي الخبر نوزده نظامي آمريكايي كشته و 372 نفر ديگر زخمي شدند.

- در 22 آوريل سال 2003 : ماشين بمب گذاري شده در منطقه امنيتي HQ عربستان در رياض، چهار كشته و 150 زخمي داد كه يك گروه القاعده مسووليت اين حمله را بر عهده گرفتند.

- در14 مي سال 2003 : بيش از نفر كه هشت نفر آمريكايي بودند كشته و 200 تن ديگر زخمي شدند در عمليات انتحاري در رياض كه آمريكا گفت در اين حملات اثر انگشت اعضاي القاعده بوده است.

- در 1 مي سال 2004 : دو آمريكايي، دو انگليسي، يك استراليايي و يك نگهبان عرب كه براي يك پيمانكار آمريكايي كار مي كردند،هدف شليك قرار گرفتند كه باز هم القاعده مسووليت آن را برعهده گرفت.