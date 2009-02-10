واشنگتن بدنبال امکان "دیپلماسی مستقیم" با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" که در کنفرانسی مطبوعاتی در کاخ سفید سخن می گفت، تاکید کرد که دولت جدید آمریکا اکنون در حال ارزیابی سیاست خارجی ایالات متحده در رابطه با ایران بوده و واشنگتن بدنبال امکان "دیپلماسی مستقیم" در رابطه با ایران است.

رئیس جمهور آمریکا درادامه گفت: انتظار دارم که در چند ماه آینده بدنبال فراهم ساختن امکاناتی باشیم تا پشت یک میز با پیشنهاداتی دیپلماتیک رو در رو شویم و سیاست ما در راستای جدید پیشرفت کند زیرا به اعتقاد من بین آمریکا و ایران "امکان روابط و احترام متقابل و پیشرفت" وجود دارد.

اوباما افزود: در حین اینکه ما یک چنین دیپلماسی مستقیمی را دنبال می کنیم، مهم این است که کاملاً آشکارا برخی نگرانی هایی خود را اعلام کنیم تا ایران متوجه باشد که ما حمایت از برخی گروه ها را غیر قابل پذیرش می دانیم.

وی در ادامه با نادیده گرفتن حقایق موجود درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و وجود کلاهک های هسته ای در نزد رژیم صهیونیستی، ادامه برنامه صلح آمیز ایران را موجب آغاز مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه دانست.

گفتنی است که مقامات جمهوری اسلامی تغییر جزئی لحن آمریکا را به معنی تغییر رویکردهای ایالات متحده ندانسته و خواستار تغییر عملی در سیاستهای کاخ سفید شده اند.