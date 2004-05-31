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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۳۵

درپي حمله به يك شركت نفتي(4)

رئيس اوپك در خصوص حملات اخير عربستان ابراز نگراني كرد

پس از وقوع حمله مهاجمان القاعده در شهر الخبر در شرق عربستان كه به گروگانگيري اتباع آن منجر گرديد، اين موضوع تاثير بسزايي در روند قيمت نفت و صادرات آن داشت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، " پورنومو يوسگيانتارو " رئيس اوپك با اعلام اين مطلب افزود : اين رويداد نگراني كشورها را در خصوص صادرات نفت برانگيخته است .
وي همچنين با بيان اين مطلب كه عربستان بزرگترين توليد كننده نفت در جهان است ،  خاطر نشان كرد : انتظار مي رود كه وقوع اين حمله در روند صادرات و قيمت نفت تاثير بسزايي ايفا كند .
رئيس اوپك در ادامه اظهار داشت : هم اينك  كشورهاي عضو اوپك روزانه حدود 26 ميليون بشكه نفت توليد مي كنند .
کد مطلب 83231

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