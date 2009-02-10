ماهواره امید حاصل سی سال مقاومت و ایثار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد کرمی راد صبح سه شنبه در پایان مراسم راهپیمایی 22 بهمن در جمع کثیری از مردم کرمانشاه که در چهار راه بسیج این شهر گرد آمده بودند،اظهار داشت: علی رقم سی سال تحریم و فشارهای سیاسی بوجود آمده از سوی استکبار جهانی دانشمندان ایران اسلامی توانستند پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کنند و هم اکنون دستیابی به تکنولوژی بسیار پیشرفته ماهوراه و نیز پیشرفت در رسیدن به انرژی هسته ای دنیا را شگفت زده کرده است.

وی افزود: سی سال تحریم و توطئه های استکبار جهانی علیه ملت ایران منجر به پیشرفت و ترقی کشور شد و این نشان از توانمندی و استقامت خاص ملت ایران است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با اشاره به تاثیرات انقلاب اسلامی در دنیا گفت: شکست ارتش اسرائیل از حزب الله لبنان و حماس در فلسطین از دستاوردهای انقلاب اسلامی است وبی شک مقاومت ،ایثار و شهادت مردم فلسطین و لبنان از آموخته های آنها از انقلاب اسلامی است.

کرمی راد در ادامه با مقایسه انقلاب اسلامی با انقلاب های بزرگ دنیا اظهار داشت: تمامی انقلاب های بزرگ دنیا در طول قرن گذشته یا به بلوک غرب و یا شرق تمایل داشت اما انقلاب اسلامی ایران با شعار نه غربی نه شرقی توانست تمامی معادلات جهانی را به هم زند.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران بواسطه خدا ،دین و ولایت محوری توانست بدون کوچکترین مشکلی سی سال در مقابل تمامی توطئه های دشمنان خارجی و داخلی مقاومت نماید و هم اکنون به درختی تنومند و با صلابت تبدیل شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این انقلاب با همدلی و مردانگی ملت ایران هم اکنون به جایگاهی رسیده که استکبار جهانی از توطئه های طراحی شده برعلیه این ملت همچون هشت سال جنگ تحمیلی پشیمان شده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطر نشان کرد: ایران اسلامی با وجود همدلی و همراهی ملت همیشه در صحنه در مقابل تمامی توطئه های دشمنان خواهد ایستاد و قطعاً این ایستادگی پیشرفت،ترقی و توسعه را برای کشور به ارمغان خواهد داشت.