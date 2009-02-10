تلاش برای ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی بیهوده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دادستان کل کشور در آیین راهپیمایی 22 بهمن در سمنان گفت: ایران اسلامی با گذشت 30 سال امروز به قدرت مهمی در منطقه و عرصه بین المللی دست یافته است و باید امروز برای دهه های آینده انقلاب برنامه ریزی رد تا جایگاه ایران در عرصه های بین المللی مستحکم تر شود.

وی با اشاره به اینکه باید نگاه به گذشته داشته باشیم و عملکرد انقلاب را بررسی کنیم، گفت: باید به دنبال این مسئله باشیم که دشمنان انقلاب چه اهدافی را دارند و ما برای خنثی سازی آن باید چه کنیم.

دری نجف آبادی با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش بودند که در برابر عظمت انقلاب مانع ایجاد کنند، گفت: حضور گسترده و پرشور مردم در این راهپیمایی به آمریکا و کشورهای اروپایی هشدار داد چشم بیدار داشته باشند و این حضور گسترده مردم را ببینند .

وی به پیشرفتهای گوناگون در عرصه های مختلف علمی، نظامی، انرژی هسته ای اشاره کرد و گفت: اینک ایران اسلامی قادر به پرتاب ماهواره امید به فضا است و دستاوردهای انقلاب اسلامی برای همگان واضح است.

دادستان کل کشور در ادامه خطاب به مسلمانان جهان گفت: امت اسلامی باید در برابر توطئه هایی که با هدف تفرقه انجام می گیرد هوشیار باشد و یکپارچه در مقبال توطئه های بایستد و تلاش کند تا شر اسرائیل غاصب را از بلاد اسلامی دور کند .

وی با بیان اینکه اسرائیلی ها که شعار از نیل تا فرات را می دادند، اکنون به دور خود با دیوار زندان درست کرده اند، گفت: ایران دست از حمایت از امت اسلامی و آرمان قدس شریف برنخواهد داشت و به این راه خود افتخار می کند .