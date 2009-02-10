به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که ظهر روز 22 بهمن در جمع راهپیمایان تهرانی و در میدان آزادی سخن می گفت، در بخش دیگری از سخنانش در خصوص روی کار آمدن دولت جدید ایالات متحده بیان داشت: دولت جدید آمریکا اعلام کرده که قصد تغییر دارد و می خواهد مسیر گفتگو درپیش گیرد،امیدواریم که این تغییرات واقعی و بنیادی باشد و نه تاکتیکی و در این صورت ملت ایران از تغییرات حقیقی استقبال می کند.

احمدی نژاد گفت : ما آماده گفتگو هستیم اما در فضایی آزادانه و در شرایط احترام متقابل.

رئیس جمهور خطاب به کشورهای غربی با تاکید بر اینکه ملت ایران 30 سال است که با ترویست در حال مبارزه است، اظهار داشت: اگر می خواهید با تروریست مبارزه کنید با ملت ایران که قربانی تروریسم است همکاری کنید و ما آدرس لانه های تروریست ها را در کشورهای اروپایی و منطقه تحت اشغال رژیم اشغالگر قدس که روابط خوبی هم با شما دارند به شما می دهیم و بعید می دانیم که شما اطلاع نداشته باشید.

وی ادامه داد: اگر می خواهید با تروریسم مبارزه کنید باید با عوامل اصلی جنگ در منطقه مقابله و آنان را محاکمه کنید چرا که تنها صدام نبود که مرتکب جنایت شد بلکه در حمله بوش به عراق و افغانستان حدود یک میلیون نفر کشته و صد میلیون آواره شده اند و باید عوامل این کشتار از جمله شخص بوش و همراهان و دولتش محاکمه و مجازات شوند.

احمدی نژاد با اشاره به جنایات رژیم اشغالگر قدس بار دیگر خطاب به مدعیان مبارزه با تروریسم گفت: اگر می خواهید جنایت را ریشه کن کنید سران جنایتکار صهیونیست را باید با هم محاکمه و مجازات کنیم و اگر می خواهید با توسعه سلاح اتمی مقابله شود باید در کنار ملت ایران قرار بگیرد تا راه درست به شما معرفی شود چرا که واقعا سلاح اتمی یک تهدید جدی است و ملت ایران زخم خورده سلاح شیمیایی و کشتار جمعی است .

رئیس جمهور با بیان اینکه راه مقابله با سلاح های کشتار جمعی تدبیر درست است، تصریح کرد: اگر قدرتها علاقمند به برچیده شدن سلاح های کشتارجمعی هستند باید به روش های منطقی وعادلانه گردن بنهند و اساس شورای امنیت که ریشه ظلم و تبعیض است باید اصلاح شود.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه دنیا علاقه ندارد دوران تاریک ریاست جمهوری بوش تکرار شود، یادآور شد: ملت ایران علاقه ندارد که ملت آمریکا سرافکنده شوند و بوش برای همه یک آئینه عبرت هست تا کسانی که آرزوی تحمیل خود بر ملت ها را دارند سرانجام خود را ببینند و کسانی که بدنبال راه بوش باشند بدانند که سرنوشتی بدتر از بوش در انتظار آنان است.

وی با اشاره به حمایت برخی کشورها از صدام در جریان حمله رژیم بعث عراق به ایران بیان داشت ملت ایران با بزرگواری هیچگاه این موضوع را به رخ آنان نیاورد اما من برادرانه به آنان نصیحت می کنم که به نفعشان است که ازوسوسه های شیطانی و صهیونیستی و استکباری مراقبت کنند و همراه ملت های خود باشند.

احمدی نژاد در پایان سخنانش به این دولت ها توصیه کرد که اگر همراه ملت های خود باشند به نفع آنان است و در آن صورت ملت ایران حامی و پشتیبانی آنان خواهد بود.