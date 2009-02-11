  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

تاخیر مجدد فعال سازی مجدد برخورد دهنده هادرون

تاخیر مجدد فعال سازی مجدد برخورد دهنده هادرون

آغاز به کار مجدد برخورد دهنده بزرگ هادرون که فعالیت آن به دلیل نقص فنی تنها چند روز پس از آغاز به کار با توقف مواجه شد، پس از تاخیرهای متوالی مجددا تا آخر ماه سپتامبر 2010 به تاخیر افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آغاز به کار برخورد دهنده بزرگ هادرون که دانشمندان انتظار داشتند تعمیرات آن تا ماه نوامبر و در نهایت تا ماه ژوئن به پایان برسد، مجددا به تاخیر افتاد.

این آزمایشگاه 5.4 بیلیون دلاری که به منظور انجام آزمایشهای فیزیکی و شبیه سازی حادثه بیگ بنگ توسط دانشمندان بین المللی ساخته شده است چند روز پس از آغاز به کار خود در ماه سپتامبر دچار اختلال شده و از کار افتاد.

سازمان تحقیقات اتمی اروپا - سرن طی برگزاری جلسه ای در تاریخ 9 فوریه 2009 برنامه زمان بندی جدید فعالیت هادرون را تا آخر ماه سپتامبر به تاخیر انداخت. به بیانی دیگر آغاز پرتاب ذرات اتمی در اواخر ماه سپتامبر 2010 انجام شده و برخورد ذرات تا اواخر ماه اکتبر پیگیری خواهد شد.

بر اساس گزارش بی بی سی، ایجاد اختلال در یک اتصال الکتریکی در این برخورد دهنده باعث نفوذ میزان زیادی هلیوم مایع به درون تونل و وارد آمدن بیش از 20 میلیون دلار خسارت به این سیستم گران قیمت شد.

به گفته مقامات سرن سیستم محافظتی جدیدی که به عنوان قسمتی از تعمیرات به این آزمایشگاه افزوده خواهد شد به تنهایی 14 میلیون پوند هزینه در بر داشته است.

کد مطلب 832361

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها