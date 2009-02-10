آمریکا در مقابل منطق ایران شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، منوچهر متکی پیش از ظهر امروز در مراسم 22 بهمن سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: امروز دیگر ملتهای دنیا زور را نمی پذیر و کسانی می توانند در این دنیا حرفی برای زدن داشته باشند که منطقی قوی ارائه کرده و از طریق رسانه های جمعی و مدرن به گوش ملتهای جهان برسانند و آمریکا نیز اگر از ایران شکست خورد به دلیل منطق قوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و پیروان راه ایشان است.

وی افزود: آمریکا از نظر قدرت نظامی، اقتصادی، پشتیبانی سازمان ملل و ... در مقابل ایران کم نیاورد و دولت بوش تنها در مقابل منطق ایران شکست خورد.

این مسئول خاطرنشان کرد: سی امین سالگرد پیروزی انقلاب را در حالی جشن می گیریم که در کشور فضایی از حضور ارواح پاک شهیدان موج می زند و مردم سالهای سخت و دشواره مبارزه با طاغوت و بیگانگان را سپری کرده اند و در حال حاضر بر روی قله های فتح، غرور و افتخار ایستاده ایم و این شوق در تمام ملت بزرگ ایران نمایانگر است.

وی عنوان کرد: امام خمینی (ره) در تمام 80 سال عمر خود هیچگاه از خود حرفی نزد بلکه همیشه از اعتقادات و عقاید خود گفت و از عزت، بزرگی و استقلال مسلمانان دفاع کرد و در تمام سالهایی که انقلاب اسلامی در مقابل استبداد بیگانگان و رژیم وابسته طاغوتی ایستادگی کرد، قدرتهای مخالف این استقلال اعتقاد داشتند این نظام به زودی تغییر می کند اما استقلالی که امام (ره) در چهارچوب اسلام برای مردم به ارمغان آورد تا امروز دسیسه های دشمنان را بی اثر کرده است.

متکی ادامه داد: آنهایی که روزی معتقد بودند باید ریشه ملت ایران را نابود کرد امروز پس از ایستادگی های ملت و دولت، ریشه های دروغ و تزویر خودشان در بین جهانیان آشکار شده و باید نابود شود.

وی افزود: تمام مسلمانان جهان به آزادی بخشی این انقلاب افتخار می کنند زیرا این انقلاب باعث شد که مسلمانان از انزوایی که غربی ها سالها تلاش کرده بودند برای آنان ایجاد کنند، رها شدند.

وی تاکید کرد: در زمان سلطنت طاغوت به دلیل وابستگی شاه به آمریکا و کشورهای غربی و نفوذ زیاد آنان در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... باعث شده بود نگذارند جوان ایرانی فکر، اختراع، ابتکار و خلاقیتی از خود نشان دهد و هیچگونه علم پایه و تخصصی را در اختیار جوانان این سرزمین نمی گذاشتند و امام (ره) آمد و باتلاق متعفن و به ظاهر آراسته وابستگی ایران به کشورهای اروپایی و آمریکایی را برهم زد تا مردم زشتی وابستگی را لمس کردند و سرانجام با اتحاد در مقابل این وابستگی ایستادند.

وی در پایان کرجی ها را به عنوان ساکنان منطقه رودخانه های قدیم و منطقه نوآوری، تحقیقات و علم و دانش دانست و گفت: کرجی ها در زمان جنگ و پیروزی انقلاب اسلامی ایران همانند سایر شهرها نقش مهمی داشتند و در طول انقلاب و جنگ شهدای فراوانی تقدیم کشور کرده اند.