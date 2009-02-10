ملت فهیم ایران شایسته پیشرفتهای بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مصطفی پور محمدی در جمع راهپیمایان قزوین گفت: امروز پس از 30 سال، ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اراده مردم تعیین می شود و جایگاه عالی رهبری و مدیریت اجرایی کشور و مسئولان اداره شهرها و روستاها همه توسط مردم انتخاب و تعیین می شوند.

پور محمدی افزود : پس از 30 سال تحمل سختیها و فشارهای دشمنان و تهدید و توطئه آنان دنیا فهمیده است که مردم ایران به انقلاب خود ایمان دارند و بر سر شعارهای خود ایستاده اند و با همه نامهربانیها، گوهر گرانبهای انقلاب را از دست نمی دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بالندگی و پویایی انقلاب در اغلب رشته های علمی را دستاوردی عظیم دانست و یادآور شد: امروز جوانانی داریم که برای عزت و سربلندی کشور تلاش می کنند و خوشحالیم که بگوییم میانگین سنی دانشمندان کشورمان کمتر از 30 سال است که بیانگر رویش و پویایی انقلاب اسلامی است.

مصطفی پور محمدی افزود: مردم رسالت خود را انجام داده و با افتخار این مسیر را طی کرده اند و نشان داده اند که شایسته دستیابی به پیشرفتهای بالاتر هستند.

بی توجهی به مردم از سوی هیچ کس پذیرفتنی نیست

وی تصریح کرد: مشکلات مردم باید زودتر حل شود و دیگر کم کاری و بی توجهی به مردم از سوی هیچ کس در قبال عظمت این مردم پذیرفتنی نیست.

پور محمدی گفت: امروز پذیرش خروج آمریکا از عراق و مظلومیت و حقانیت ملت فلسطین، پیروزی دیگری برای ملتهای مسلمان است و دنیا فهمیده است مردم ایران راست می گفتند و همراهی مردم عراق با ایرانیان و الگو گرفتن قانون اساسی آنها از قوانین کشور ما بیانگر حقانیت ایرانیان است.

وزیر سابق کشور اظهار امیدواری کرد با شروع دهه چهارم انقلاب کشور بتواند با وحدت، همراهی جوانان و اندیشمندان کشور و استفاده از تجارب 30 ساله به موفقیتهای ارزشمند دیگری دست یابد و قله های ترقی و پیشرفت را یکی پس از دیگری فتح کند.

در این مراسم 1357 دانش آموز در لباسهایی به رنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران سرود انقلاب را سردادند.

در مراسم راهپیمایی مردم قزوین بالگردهای سپاه پاسداران با پرواز بر فراز مسیرهای راهپیمایی، این مسیرها را گلباران کردند.