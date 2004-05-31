نگاهي كوتاه به تاريخ معاصر ايران نشان مي دهد كه يگانه جريان جدي و پيگير مدافع عزت ملي ايران در برابر هجوم استعمار غربي و استبداد داخلي ، روحانيت شيعه بوده است . به دليل همين نقش مهم و عزت مدارانه روحانيت شيعه ، دستگاههاي تبليغاتي امپرياليسم و به ويژه قلم بدستان جريان روشنفكري شبه مدرن از اوايل دوره مشروطه ، و به ويژه در دوره پهلوي و پس از آن كوشيدند تا با استفاده از تبليغات پر حجم مطبوعاتي و تحريف حقايق تاريخي و ناسزاگويي و دروغ پردازي به مخدوش كردن سيماي روحانيت نزد مردم ايران بپردازند .



" روحانيت ستيزي در تاريخ معاصر ايران " به مقوله روحانيت ستيزي در عرصه مطبوعات و كتب در مقاطعي از تاريخ معاصر ايران پرداخته است و كوشش آن متوجه اين مهم بوده است كه بخشي از دروغ پراكني ها و تحريفهاي مطرح شده عليه روحانيت و اهداف پنهان طراحان اين تهاجمات را عيان نمايد .



كتاب با " جايگاه روحانيت شيعه " آغاز شده و پس از بيان رسالت روحانيت، اقتدار و نفوذ روحانيت، و تاثير حضور فعالانه روحانيت به روش هاي ستيز هدفمند با روحانيت ، روحانيت ستيزي تئوريك، و ... پرداخته و در ادامه ابزارهاي اين ستيز هدفمند را برشمرده است .