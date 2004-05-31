275 ميليون دلار كالاي غير نفتي از گمركات خوزستان صادر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، ناظر گمركات استان خوزستان با اعلام اين خبر گفت: اين ميزان كالا از نظر وزن 31 درصد و از لحاظ ارزش 24 درصد افزايش را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان مي دهد.

مهندس جاسم عالمي افزود: از اين ميزان صادرات بالغ بر يك هزار و 225 تن كالا به ارزش 898 هزار دلار از طريق بازارچه هاي مرزي آبادان وخرمشهر صورت گرفته است همچنين طي اين مدت 137 هزار تن كالا به ارزش بيش از سي ميليون دلار از طريق مرز زميني شلمچه و گمرك آن به عراق صادر شده است . عالمي شش گروه كالاهاي صادراتي استان خوزستان را به ترتيب گروه پتروشيمي با 657 هزار تن و به ارزش 164 ميليون دلار ، گروه فلزات با 152 هزار تن و به ارزش بيش از 5/67 ميليون دلار ، گروه صنعتي با 31 هزار تن و به ارزش بيش از 16 ميليون دلار ، گروه معدني با 228 هزار تن و به ارزش 5/14 ميليون دلار ، گروه كشاورزي با 57 هزار تن و به ارزش بيش از 5/10 ميليون دلارو گروه صنايع دستي با 31 تن و به ارزش بيش از 5/10 ميليون دلار اعلام كرد.

وي افزود: در بخش واردات در فروردين و ارديبهشت امسال بالغ بر 7/1 ميليون تن كالا به ارزش 9 هزار و 425 ميليارد ريال و معادل يك ميليارد و 178 ميليون دلار از طريق گمركات خوزستان وارد كشور شده است كه از رشد وزني 38 درصد و ارزشي 222 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 82 خبر مي دهد.