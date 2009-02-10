ارتقای قدرت سیاسی و معنوی دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر امروز در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی افزود: آنچه از رهگذر انقلاب اسلامی نصیب کشور شد توانست ایران را در سطح دنیا به عنوان یکی از قدرت های تعیین کننده مطرح کند.

وی دستاوردهای انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی را نیز بسیار مهم و ارزشمند توصیف و خاطر نشان کرد: هم اکنون 93 درصد از جمعیت این استان تحت پوشش خدمات شرکت گاز هستند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین گفت: در حالی که قبل از انقلاب حتی یک کیلومتر آزادراه و بزرگراه در سطح استان وجود نداشت هم اکنون به ترتیب 202 و 280 کیلومتر آزادراه و بزرگراه ایجاد شده است.

وی همچنین افزود:قبل از انقلاب سدی در آذربایجان شرقی احداث نشده بود ولی به برکت این انقلاب یکصد سد کوتاه و کتوسط و 10 سد بلند در استان وجود دارد.

بیگی ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را فرصت مناسبی برای بازگویی عملکرد و دستاوردهای 30 سال گذشته دانست و خواستار احساس مسئولیت بیشتر مسئولان در این زمینه شد.